O tom, že Microsoft nevydá další generaci náramku Band, informovaly Novinky.cz již v září. [celá zpráva]

Tehdy to s ohledem na propuštění některých vývojářů vypadalo, že americký softwarový gigant s nositelnou elektronikou zcela končí. Podle zdrojů serveru NextPowerUp však vedení podniku pouze přeskupuje síly.

Chytrý náramek Band 2

Už v příštím roce bychom se tak měli dočkat chytrých hodinek, na kterých poběží operační systém Windows 10. Spekuluje se také o tom, že novinka se bude jmenovat Surface Watch a že bude disponovat různými fitness funkcemi.

Přímá konkurence pro Apple

Pokud se to potvrdí, šlo by o přímého konkurenta pro chytré hodinky od Applu. Model s logem nakousnutého jablka, pojmenovaný jednoduše Watch, se přitom v obchodech nabízí už v druhé generaci.

Apple Watch Series 2 na první pohled vypadají úplně stejně jako první generace, ale podle zástupců společnosti Apple byly zcela přepracovány. Nově s nimi například jejich majitelé mohou plavat, protože jsou vodotěsné.

Zvýšen byl také výkon. V útrobách zařízení se ukrývá dvoujádrový procesor, který je podle informací výrobce až dvakrát rychlejší, což by se mělo pozitivně promítnout do plynulosti celého operačního systému.

Vylepšení se dočkal i dotykový displej, který je dvakrát jasnější. Měl by tedy být daleko lépe čitelný na slunci. Nově je také zabudován GPS adaptér.

Už jen s desítkami

Uvedení chytrých hodinek s Windows 10 je od Microsoftu vcelku logický krok. Americký softwarový gigant se totiž snaží s tímto operačním systémem vytvořit uzavřený ekosystém, kdy uživatelé budou používat všechna zařízení opatřená desítkami.

Podobně se uživatele snaží nalákat také společnost Apple prostřednictvím iPhonů a iPadů na počítače s Mac OS X.

Sluší se také podotknout, že ani jedna z doposud nabízených generací chytrých náramků Band neslavila kdovíjaké prodejní úspěchy. To je však dáno tím, že lidé mají větší zájem o plnohodnotné chytré hodinky – model Surface Watch by tak mohl být pro Microsoft trefou do černého.