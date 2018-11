CES 2016: Sluchátka čeká revoluce, pecky se zbaví kabelů

Není žádným tajemstvím, že výrobci se v posledních letech snaží zbavit kabelů. Zřejmé je to například u chytrých telefonů, které v posledních letech stále častěji sázejí na bezdrátové nabíjení. Nově by se však měly bez kabelů obejít i pecky do uší. Že to zní jako nesmysl? Ne, tato revoluční sluchátka opravdu fungují.