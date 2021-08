Získali jsme covidové certifikáty politiků, uvedla slovenská firma

Hospody na Slovensku se bojí hřebíčku do rakve

Hospody na Slovensku se bojí hřebíčku do rakve Ekonomika

Podle firmy systém elektronické registrace při vstupu na Slovensko také umožňuje zaregistrovat do databáze kohokoliv, aniž by taková osoba o tom věděla. Například cestující, kteří nejsou plně očkováni proti covidu-19, musejí po vstupu na Slovensko a po zmíněné registraci nastoupit až na výjimky do karantény.