Zákaz platformy zasáhne všechny, říkají hvězdy TikToku

Kids Next Door LA je jedním z mnoha amerických domů, který dospívajícím slouží jako místo pro život i vytváření obsahu pro sociální sítě. Populární tvůrci zde vymýšlejí různé tanečky či hudební videa a snaží se získat smlouvy se značkami. Těm nejlepším to může vynést až miliony dolarů.

Jejich živobytí ale ohrozil exekutivní příkaz amerického prezidenta Donalda Trumpa, podle kterého bude tato sociální síť v USA zablokována, pokud se vlastník TikToku, čínská společnost ByteDance, platformy do poloviny září nezbaví.

Každého to zasáhne. Všichni přijdeme o výdělek.

„Každého to po dobu dvou až pěti měsíců opravdu zasáhne. Všichni přijdeme o výdělek. Myslím si, že to, co Trump dělá ... je opravdu hloupé,” uvedl 27letý Adam Miguest, který je jedním ze sedmi takzvaných „influencerů” žijících v domě.