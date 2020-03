Bitcoiny zklamaly, kurz se drží stále na nízkých hodnotách

A další velký pád zažily bitcoiny v noci na pátek. V pátek ráno se tak jedna mince obchodovala za 3867 dolarů (90 530 Kč). Pak kurz povyskočil směrem vzhůru na 5560 dolarů, což odpovídá v přepočtu 129 860 Kč. To je však stále o desítky tisíc korun nižší hodnota než v polovině minulého týdne.

Nejsou to přitom pouze bitcoiny, kurzy dramaticky klesaly také u dalších kybernetických měn, a to v průměru o 25 až 45 %. Týkalo se to virtuálních mincí ethereum, bitcoin cash, litecoin, monero, zcash a dalších. V celkovém měřítku tak za pouhých 24 hodin vymazaly kyberměny 94 miliard dolarů tržní kapitalizace, tedy zhruba 2,3 bilionu korun.