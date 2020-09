Více než třetina Čechů nezná kybernetická rizika

Na 37 procent Čechů nezná kybernetická rizika. Do internetového bankovnictví by se na veřejné Wi-Fi síti přihlásilo 40 procent lidí, mobilní telefony si ale většinou lidé chrání. Vítězí u nich biometrika, otiskem prstu je odemyká 40 procent a prostřednictvím PINu 19 procent dotazovaných. Vyplývá to z průzkumu, který poradenská firma EY uskutečnila mezi více než 500 respondenty s agenturou STEM/MARK.