Trojský kůň Fareit je na ústupu. Ale vrátí se, varují bezpečnostní experti

Odhalit jej v systému přitom nemusí být vůbec jednoduché. Poté, co trojský kůň odcizí citlivé údaje uživatele, sám se z počítače vymaže. Právě to velmi znesnadňuje detekci. Uživatelé vlastně nemusí ani vědět, že se jejich hesla dostala do nepovolaných rukou.