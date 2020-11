BIS: Loni byly odhaleny kyberútoky na zastupitelské úřady i ministerstvo zahraničních věcí

„Nemyslím si, že by české instituce byly v oblasti IT bezpečnosti amatéry. Právě naopak. Klíčovým je povědomí řadových uživatelů a jejich schopnost správně fungovat v on-line prostředí. Lidé, kteří pracují s e-mailem, by měli znát zásady bezpečného fungování v kybernetickém prostoru. Klasickým problémovým příkladem je třeba klikání na podezřelé přílohy nebo linky. Kybernetická bezpečnost je otázkou osvěty a vzdělávání se. Phishingové útoky jsou spolu s dalšími hackerskými útoky typickými projevy současné kriminality, která se přesouvá z off-line prostředí do online světa. Jedinou opravdu účinnou obranou proti těmto útokům jsou osvěta, školení a vzdělávání,” uvedl ředitel IDC-softwarehouse Karel Diviš.