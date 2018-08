ČTK

Podle tajných služeb USA se ruští hackeři před dvěma lety dostali do voličských seznamů ve státech Illinois a Arizona. Databáze jsou využívány pro ověřování identity voličů, kteří se dostaví k urnám.

Kontrolní senzory už podle ministerstva vnitřní bezpečnosti instalovalo 36 z 50 amerických států. Cílem je zajistit hladký průběh listopadových kongresových a guvernérských voleb.

Státy, které si bezpečnostní zařízení neopatřily, zvolily buď jinou metodu ochrany, nebo se domnívají, že vláda prosazováním technických metod kontroly překračuje své pravomoci, uvádí Reuters. O kterých čtrnáct států USA jde, úřady neoznámily.

Případné poznatky o nežádoucím přístupu do systému mají být ukládány do databáze a sdíleny se všemi státy USA. Vedoucí představitelé amerických zpravodajských služeb jsou přesvědčeni, že zahraniční hackeři se pokusí narušit jak letošní volby do Kongresu, tak i prezidentské volby v roce 2020.