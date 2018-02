Zraky snad všech sportovních fanoušků se v posledních týdnech ubírají k Pchjongčchangu, kde se konají 23. zimní olympijské hry. Ty lákají – stejně jako v minulých letech – také počítačové piráty. Bezpečnostní experti varují, že počet útoků v době olympiády vzroste o milióny každý den. Na útoky počítačových pirátů by měli být připraveni také uživatelé, kteří se do Pchjongčchangu vůbec nevydali a jednotlivá sportovní klání sledují z pohodlí svého obýváku. Počítačoví piráti totiž prakticky vždy podobně hojně sledované akce zneužívají k tomu, aby šířili nejrůznější škodlivé kódy. Sázejí především na to, že diváci touží po co nejrychlejších a nejzajímavějších zprávách. [celá zpráva]