Každý druhý Čech ve věku od 16 do 74 let aktivně používá internet v mobilu. V mladší věkové kategorii 16 až 24 let využívá mobilní internet dokonce 87 procent Čechů. Data, která tento týden zveřejnil Český statistický úřad, doplnila varovná statistika společnosti ESET: ani ne polovina uživatelů mobilního internetu v České republice svůj smartphone nebo tablet chrání některou z bezpečnostních aplikací. „Zatímco u počítačů a notebooků je míra zabezpečení zařízení před kybernetickými útoky nad 90 procenty, u mobilních zařízení se stále pohybujeme lehce nad 40 procenty,“ říká Václav Zubr, bezpečnostní expert společnosti ESET.

Češi si s bezpečnostní chytrých mobilních zařízení nelámou hlavu i přes to, že smartphonům svěřují stále více citlivých osobních, ale i pracovních informací. „Stačí přitom stáhnout falešnou aplikaci, která se může vyskytnout i v oficiálním obchodu Google Play, a infikovat své zařízení malwarem. Někdy to skončí čerpáním dat na aplikace běžící v pozadí, jindy může útočník oběť okrást o peníze nebo telefon zašifrovat a požadovat po něm výkupné,“ popisuje Václav Zubr. Četnost útoků vyděračských škodlivých kódů ransomware na mobilní zařízení stoupá a uživatelé nikdy nemají jistotu, že po zaplacení výkupného útočník mobil nebo tablet skutečně odšifruje.

Výkupné nikdy neplatit, nabádá expert

„Na základě našich zkušeností nikdy nedoporučujeme za odšifrování napadeného zařízení platit. Jednak skutečně neexistuje jistota, že to povede ke kýženému výsledku, a pak je tu ještě morální stránka věci – pokud útočníkům zaplatíte, jenom je ponoukáte k tomu, aby pokračovali v trestné činnosti, která se jim vyplácí,“ říká Zubr. Majitelé mobilních telefonů a tabletů by proto podle něj měli pečlivě vážit, jaké aplikace a odkud si do zařízení stahují a ochránit tato zařízení kvalitní a prověřenou bezpečnostní aplikací, jako je například ESET Mobile Security pro Android.

Jednoduchá a velice účinná aplikace, která detekuje internetové hrozby a blokuje přístup k potenciálně škodlivým stránkám a aplikacím, nedávno zvítězila v dTestu bezpečnostních řešení pro mobilní zařízení na českém trhu. Z šestnácti produktů obsadila první místo a její bezplatná verze hned druhé. Redakce časopisu dTest hodnotila schopnost rozpoznat škodlivý software (na vzorku 500 druhů malwaru), uživatelskou přívětivost obsluhy aplikací, instalaci či možnost vzdáleně ovládat mobil v případě, že ho někdo odcizí. ESET Mobile Security během testů zachytil 99,8 procenta malwaru a v této části testu předčil konkureční aplikace s výrazným náskokem.

Samotný operační systém mobil neochrání

Stejnými zkouškami jako mobilní bezpečnostní aplikace procházel i chytrý mobilní telefon bez jakékoli bezpečnostní aplikace, pouze se základním operačním systémem Android 6.0. Toto řešení se ukázalo jako nejhorší ze všech zkoušených variant. Správné zabezpečení mobilních zařízení je důležité i proto, že neustále roste podíl Čechů, kteří nakupují přes internet a používají k tomu chytré aplikace. Podle Českého statistického úřadu letos nákup přes internet poprvé v historii realizovala více než polovina Čechů. „V letošním druhém čtvrtletí uvedlo 4,5 milionu Čechů starších 16 let, že v posledním roce alespoň jednou nakoupili na internetu. Ještě před deseti lety šlo přitom o okrajovou službu, kterou využívalo pouze 15 procent dospělé české populace, tedy zhruba 1,3 milionu lidí,“ uvedla předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová.

Právě nákupy přes internet bývají často zneužívané různými útočníky k podvodům a obohacování. Rizikové je i nezabezpečené internetové bankovnictví. „Mobilním telefonům svěřujeme stále více důvěrných dat a to si žádá jejich adekvátní zabezpečení,“ říká Václav Zubr. „Uživatel by měl mít jistotu, že i v případě odcizení mobilu lze jeho data vzdáleně vymazat a eliminovat tak další potenciální škody. ESET Mobile Security je v tomto ohledu kvalitním a prověřeným řešením,“ dodává.