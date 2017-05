Úroveň zabezpečení českých nemocnic a dalších zdravotnických zařízení proti kybernetickým útokům je naprosto zoufalá a trvale nedostatečná. Na konferenci Kyberkriminalita a ochrana soukromí, kterou v úterý pořádal Ústavně-právní výbor Senátu ve spolupráci s Národním centrem bezpečnějšího internetu, to řekl Aleš Špidla z Českého institutu manažerů informační bezpečnosti. Útok škodlivého kódu WannaCry, který potrápil britská zdravotní střediska a zasáhl celý svět, by podle Špidly způsobil českým nemocnicím mnohem větší škody.

„Navštívil jsem mnoho nemocnic a vůbec se nedivím, že mají tak velký problém s ransomware WannaCry. Jejich systém zabezpečení, úroveň aplikací, které používají, jsou naprosto nedostatečné,“ prohlásil Špidla. Problém je podle něj i v nedostatečném tlaku státu na provozovatele těchto zařízení, aby lépe ochránili citlivá osobní data pacientů. „V minulosti jsme se zabývali otázkou, zda pod zákon o kybernetické bezpečnosti spadnou zdravotnická zařízení o kapacitě nad 2 500 lůžek. Takové ale v České republice žádné není,“ konstatoval Špidla.

Pomůže evropské nařízení o ochraně dat?

V současné době se podle Špidly vedou odborné diskuse o tom, zda by se zákon o kybernetické bezpečnosti měl vztahovat na zařízení o kapacitě od 500 nebo až od 800 lůžek. „Jenže například IKEM se nevejde ani do toho nižšího parametru. Přitom to je vysoce specializované zařízení se spádovostí pro celou republiku,“ upozornil Špidla. Nepřipravenosti nemocnic na útoky podobné poslední vlně ransomware WannaCry, která se České republice vyhnula (napadeno bylo jen několik set počítačů), podle něj učiní přítrž evropské nařízení o ochraně osobních dat, takzvané GDPR. „Je to šance, jak provést zásadní revizi bezpečnostních opatření,“ míní Špidla.

GDPR určuje firmám, ale i veřejným institucím, které spravují osobní data občanů, zajistit jejich ochranu před zneužitím. Nařízení začne platit v květnu příštího roku a jeho porušení může stát firmu i několik procent z ročního obratu. U nadnárodních společností se navíc sankce bude vypočítávat z obratu mateřského koncernu, nikoli tuzemské pobočky. Mediálně známý případ bývalého zaměstnance mobilního operátora T-Mobile, který vynesl z firmy databáze zákazníků, by tak firmu mohl stát až několik miliard korun.

Nemocnice nejsou jediné, špatně chráněné jsou i chemičky

Aleš Špidla na konferenci Kyberkriminalita a ochrana soukromí zmínil vedle zranitelnosti nemocnic také další rizikové podniky, například chemické závody. „Byl jsem u jednoho klienta, který zastupuje chemičku, která když bouchne, vyhubí polovinu okresu. Když jsem viděl jejich zabezpečení, bál jsem se tam vůbec sedět v zasedačce,“ prohlásil.

Podle Václava Zubra, bezpečnostního experta společnosti ESET, si zatím značná část českých firem i veřejných institucí riziko úniku citlivých dat nebo jejich zašifrování neuvědomuje. „Přestože útok ransomwarem WannaCry Českou republiku v podstatě minul, měl by tento známý incident i u nás pomoci zvýšit povědomí o kybernetických hrozbách a v důsledku vést k lepšímu zabezpečení proti nim,“ řekl Zubr.

Podle statistiky, kterou zveřejnila společnost ESET, vyděračský vir WannaCry postihl zejména internetové uživatele v Rusku, kde byla zaznamenána téměř polovina celosvětových detekcí tohoto škodlivého kódu. Výrazněji se kampaň projevila také na Ukrajině a Tchaj-Wanu. V České republice tento ransomware nenapadl žádnou veřejnou instituci, na Slovensku se s ním potýkala fakultní nemocnice v Nitře.