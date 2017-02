Odborníci pečlivě prozkoumali deset miliónů hesel, která loni po kybernetických útocích unikla na veřejnost. Jejich závěr by se dal shrnout dvěma slovy: jsme zkrátka nepoučitelní.

Snad ani nepřekvapí, že nejčastějším heslem byla posloupnost „123456“. Ta se umístila na prvním místě už loni a předloni, letos tvořila úctyhodných sedmnáct procent všech uživatelských hesel, uvádějí webové stránky iflscience.com.

Druhé místo obsadilo jen o trochu pracnější „123456789“. Pomyslný bronz pak vyhrálo heslo „qwerty“, ani zde se přitom nejedná o žádný originální výmysl. Uživatelé zkrátka namačkali první znaky, které jim přišly pod ruku - jedná se o prvních šest písmen prvního řádku na klávesnici.

Lidé hesla podceňují



Žebříček jasně ukazuje, že je uživatelé velmi podceňují. A to i přesto, že jde zpravidla o první linii účinné ochrany před odcizením citlivých osobních dat, například pro on-line bankovnictví nebo platby na internetu. S rozšířením notebooků, tabletů a chytrých telefonů navíc lidé provádějí peněžní transakce on-line stále častěji.

Navíc pokud takto jednoduché heslo používají lidé k zabezpečení svého e-mailu, snadno dají útočníkovi přístup k drtivé většině svých internetových služeb. Právě poštovní schránky se totiž využívají k případným obnovám hesla, pokud je zapomenete. A přesně takto může postupovat i počítačový pirát.

Jak má vypadat správné heslo?

O bezpečnosti hesla rozhoduje i jeho délka. Speciální programy hackerského podsvětí dokážou čtyřmístné heslo, složené z číslic od nuly do devítky, prolomit za dvě minuty. Výkon dvoujádrových a čtyřjádrových procesorů totiž dovolí za jednu sekundu prověřit na běžné počítačové sestavě až 100 možných kombinací. [celá zpráva]

Bezpečné heslo by mělo mít minimálně šest znaků a mělo by obsahovat číslice a ideálně velká i malá písmena. Heslo by naopak v žádném případě nemělo být tvořeno jménem uživatele, jednoduchými slovy (jako například „heslo”) nebo pouhou posloupností číslic.