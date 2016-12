Nezvyklou oslavu vánočních svátků zvolili tvůrci vyděračského viru CryptXXX. Svým obětem, jimž zašifrovali soubory v počítači, účtovali výkupné o víc než polovinu nižší než obvykle. Zatímco dříve žádali za odšifrování dokumentů částku 1,2 Bitcoinu, což v přepočtu představovalo 27 tisíc korun, o vánočních svátcích slevili na 0,5 Bitcoinu (11 tisíc korun). Sleva se obětem objevila ve chvíli, kdy klikli na jeden z odkazů na platební brány útočníků, informoval web Infosecurity-magazine.com.

Ransomware v současnosti patří pro uživatele mezi nejvýznamnější hrozby. Miroslav Dvořák, technický ředitel antivirové společnosti ESET

CryptXXX patří mezi jednu z mála rodin ransomware, u nichž se bezpečnostním expertům podařilo získat dekódovací klíče a vyvinout Decryptor. Od letošního května tak je možné zašifrované soubory odblokovat, aniž by majitelé napadených počítačů museli platit výkupné. Týká se to však pouze verzí CryptXXX, které byly v oběhu do května. Novější typy tohoto ransomware nelze pomocí tohoto nástroje deaktivovat, což se týká i speciální „vánoční“ sady se slevou na výkupném.

„Ransomware v současnosti patří pro uživatele mezi nejvýznamnější hrozby. Pro útočníky se naopak jedná o pravděpodobně nejvýdělečnější typ kybernetického útoku,“ konstatuje Miroslav Dvořák, technický ředitel antivirové společnosti ESET. Firma proto vyvinula novou ochrannou vrstvu k již existujícím technologiím zabezpečení uživatelů a přidala ji zdarma ke všem svým produktům pro domácnosti a zařízení s operačním systémem Windows.

„Ochrana proti ransomware umožňuje pokročilé sledování a vyhodnocování všech spuštěných aplikací pomocí behaviorální analýzy. Aktivně blokuje známé typy chování, které se nápadně podobají činnosti ransomware. Kromě toho také může blokovat úpravy stávajících souborů, tj. jejich šifrování,“ vysvětluje Dvořák. Funkce je aktivní již ve výchozím nastavení a nevyžaduje žádnou zvláštní pozornost ani aktivitu uživatele, dokud nedojde k detekci podezřelé aktivity. V takovém případě je uživatel vyzván ke schválení nebo k jejímu zablokování.

Ransomware představuje specifickou rodinu malware, která se zaměřuje na soubory uživatelů. Nejčastějším typem je tzv. filecoder, který šifruje data a požaduje výkupné za jejich následné odšifrování. Ransomware se šíří především pomocí škodlivých příloh e-mailů či exploit kitů pro webový prohlížeč.