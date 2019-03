Michal Sztemon

Zprávy z domova

Rekordních 220 účastníků ve 20 hernách PG Cyber Café přivítal třetí letošní mezihernový turnaj v Counter-Striku. Překvapivě v něm zvítězil klan nEcro a odnesl si tak největší podíl na dotaci 27 000 Kč , další medailová umístění získali SkyRiders a Roboti!.

Obrázek ze hry FIFA 2005.

Zprávy ze světa

V Asii vznikl velmi ambiciózní Warcraft III klan s názvem World Elite , který by měl proniknout až na ty úplně nejvyšší světové příčky. Tým se skládá z korejských a čínských hráčů , hlavními hvězdami jsou ex-SK.Sweet a další kvalitní Korejec DayFly.

, který by měl proniknout až na ty úplně nejvyšší světové příčky. Tým se skládá z , hlavními hvězdami jsou ex-SK.Sweet a další kvalitní Korejec DayFly. Další výborný W3 klan vzniká v Řecku. Tamější klan Yperano se totiž rozhodl do svých řad přijmout hned čtyři borce z Jižní Koreje , nejznámější z nich je patrně ShowTime. Uvidíme, jestli se Yperano po vzoru SK-Gaming rozhodne některého ze svých hráčů pozvat i na LAN turnaje v Evropě nebo jestli zůstane pouze u online spolupráce.

se totiž rozhodl do svých řad přijmout hned , nejznámější z nich je patrně ShowTime. Uvidíme, jestli se Yperano po vzoru SK-Gaming rozhodne některého ze svých hráčů pozvat i na LAN turnaje v Evropě nebo jestli zůstane pouze u online spolupráce. Jeden z nejlepších světových hráčů Counter-Striku, Švéd Emil "HeatoN" Christensen z klanu NiP, navazuje na své úspěšné video " The one and only HeatoN " a vydává dvojku. Pokud se chcete podívat, jak hrají CSko ti nejlepší, koukněte sem (má cca 240 MB).

" a vydává dvojku. Pokud se chcete podívat, jak hrají CSko ti nejlepší, koukněte sem (má cca 240 MB). Mapy vytvořené fanoušky jsou sice ve hře Unreal Tournament 2004 velmi oblíbené mezi širokou veřejností, ale na oficiální turnaje zatím příliš nepronikly. To by mohla změnit mapa DM-Fractionery, která vznikala za přispění špičkových hráčů i adminů soutěží. Stáhnout a zahrát si ji můžete zde.

World Cyber Games 2005 - jaké hry budou tentokrát hrány?

Turnaj World Cyber Games (WCG) je jednou z nejvýznamnějších akcí v progamingu, srovnatelné s ním jsou jen Electronic Sports World Cup ve Francii a CPL Summer a CPL Winter v USA. První ročník WCG v roce 2001 byl spíše lokálním korejským turnajem, ale už od roku 2002 akce začínala nabírat ty správné obrátky. V roce 2004 se finále WCG přesunulo do USA, konkrétně do San Francisca, letos se pak na nejlepší hráče světa můžou těšit v Singapuru.

Do finálového turnaje v listopadu je ještě daleko, ale přesto se můžeme podívat, v jakých hrách se bude soutěžit na světovém finále a v jakých na české kvalifikaci. Nejlepší čeští hráči se totiž díky společnosti e-Sport Entertainment můžou do Singapuru podívat, stačí k tomu maličkost, být nejlepší u nás v daných hrách a potvrdit to na domácím finále. Ale k věci, podívejme se, na jaké hry se letos můžeme v rámci turnaje WCG těšit.

Counter-Strike: Source

Po vzoru organizátorů CPL se i tady dočkáme uvedení zbrusu nového "CSka" postaveném na enginu HL2. Zatím těžko soudit, jestli je to důvod k radosti nebo zármutku, ale každopádně to bude velmi významná změna, která může zahýbat pořadím mezi nejlepšími. Další změnou je přechod ze systému MR12 na dnes populárnější MR15 a současné zkrácení délky kola, ale v kontextu přechodu na CS: Source to není až tak významné.

FIFA 2005

I ve druhé hře nezůstává během roku kámen na kameni, neboť FIFU 2004 nahrazuje její novější verze. Zároveň je zrušen systém Off The Ball (OTB), podobně jako nyní u nás. Systém zápasů rovněž doznal změn, přechází se z fotbalového systému doma-venku na systém jediného zápasu.

Need for Speed Underground 2

NFSU2 má podobný osud jako FIFA, když předchozí verze byla nahrazena jejím vylepšením. Hráči si stěžují, že je hra NFSU2 úplně jiná než předchůdkyně, ale určitě si zvyknou, možná i proto, že jim byly povoleny vlastní herní ovladače a volanty.

Obrázek ze hry Need for Speed Underground 2.

Starcraft: Broodwar

Stařičký Starcraft je v Asii stále velmi populární, a tak není divu, že se pořád objevuje mezi hranými hrami. V listopadu se v Singapuru bude hrát na verzi 1.12, organizátoři "spáchali" 3 nové oficiální mapy - Gaia, Estrella a Paranoid Android.

Warcraft III: The Frozen Throne

Ani ve Warcraftu se nic výrazně nemění, snad jedině pokud Blizzard vydá nějaký zbrusu nový patch. Z maplistu byla vyřazena "imbalanced" mapa Gnoll Wood, místo ní si hráči zahrají Echo Isle.

Warhammer 40,000: Dawn of War

Novinka mezi hrami na WCG, tuto strategickou hru sice u nás (ani ve světě) mnoho lidí nehraje, ale dá se očekávat přechod některých méně úspěšných stratégů na Warhammer, kde bude rozhodně menší konkurence než v zavedených hrách Starcraft či Warcraft.

Česká kvalifikace se uskuteční pouze ve hrách Counter-Strike, Warcraft III, Starcraft: Broodwar a Warhammer 40,000, zatím není známo, jak bude kvalifikace probíhat a kolik hráčů se do Singapuru podívá.