ČTK

Telefony s objektivem se loni na celkovém prodeji mobilních zařízení podílely 38 procenty. O rok dříve měly tržní podíl kolem 16 procent. Podle Neila Mawstona ze Strategy Analytics měla největší podíl na trhu fotomobilů Nokia s 18 procenty, těsně následovaná Motorolou, která měla o procentní bod méně. Samsung na třetí pozici měl 13procentní podíl.

Podle Marka Lutonského ze specializovaného serveru Mobilmania výrobci mobilů od začátku roku 2004 představili a na český trh uvedli 86 mobilních telefonů. Z toho 67 modelů bylo vybaveno fotoaparátem. "Pokud vezmeme v úvahu jen telefony, jejichž současná cena je vyšší než čtyři tisíce korun, dostaneme pouhých pět modelů bez fotoaparátu," uvedl. Fotoaparát podle něj není standardem pouze u nejlevnějších mobilů a ve speciálních případech.

Mobilní operátor T-Mobile podle mluvčího Jiřího Hájka zvýšil počet telefonů s optikou ve své nabídce proti loňsku o 40 procent. Největší nárůst firma zaznamenala na konci roku 2004, kdy začala prodávat levnější telefony, například Nokia 3220 nebo LG C 2200.

Oskar nyní prodává 60 procent telefonů s fotoaparátem a meziročně se jejich prodej více než zdvojnásobil. "Trendem letošního roku u mobilních telefonů s fotoaparátem ve střední a vyšší cenové kategorii je integrování blesku ve formě flash diod pro přisvícení," dodal.

Zhruba poloviční podíl telefonů s MMS uvádí za loňský rok i Eurotel. Žebříček nejoblíbenějších mobilů s fotoaparátem vede podle mluvčí Diany Dobálové jednoznačně Nokia 6230 a 6610i.

Fotící telefony by podle Strategy Analytics mohly do roku 2010 ovládnout 15 procent trhu nejlevnějších fotoaparátů. Během dvou let se u fotomobilů také stane standardem výměnná paměťová karta, která je běžná u většiny fotoaparátů.