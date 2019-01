Michal Sztemon

Zprávy z domova

Za podpory ČMSP se v severomoravském Rýmařově uskutečnil turnaj Spring 2005 ve strategiích Starcraft: Broodwar a Warcraft III. Nejlepším v elitní kategorii BW se stal Polák Draco[pG] , když překvapivě porazil 3:2 na mapy Němce [pG]FiSheYe. Turnaj ve Warcraftu pak vyhrál náš nejlepší hráč act!Giacomo.

ve strategiích Starcraft: Broodwar a Warcraft III. Nejlepším v elitní kategorii BW se stal Polák , když překvapivě porazil 3:2 na mapy Němce [pG]FiSheYe. Turnaj ve Warcraftu pak vyhrál náš nejlepší hráč act!Giacomo. Portál Gamezone.cz rozjíždí již druhou sezónu své ligy ve hře Call of Duty . Ta je díky podpoře výrobce procesorů Intel velmi štědře dotována, a tak se dá předpokládat, že o ni bude ještě větší zájem než posledně, kdy se přihlásilo 128 klanů .

. Ta je díky podpoře výrobce procesorů Intel velmi štědře dotována, a tak se dá předpokládat, že o ni bude ještě větší zájem než posledně, kdy se přihlásilo . Českomoravský svaz progamingu přichystal pro liberecké základní a střední školy zajímavou akci - turnaj ve strategické hře Warcraft III. Ten se uskuteční v týdnu od 25. do 29. dubna, více informací o akci najdete zde.

zajímavou akci - turnaj ve strategické hře Warcraft III. Ten se uskuteční v týdnu od 25. do 29. dubna, více informací o akci najdete zde. Jeden z nejlepších český hráčů Unreal Tournamentu 2003 noThi se vrací na scénu. Tento účastník světového finále WCG si dál z důvodu špatného připojení a fps od hraní pauzu, nyní si naplánoval návrat. Jeho první významnou štací po návratu je multiklan Dark Angels, uvidíme, jak mu to půjde.

Takto to vypadalo v rýmařovském kulturním domě v rámci akce Rýmařov Spring 2005.

Foto: dsd.orik.org

Zprávy ze světa

Velké změny na CS scéně se upekly v USA, Brazílii a Švédsku. Úspěšný klan NoA se snažil zbavit svého norského hráče elemenTa , jeho služby budou od nynějška využívat Brazilci z týmu MIBR. Do klanu NoA jako náhrada přichází Švéd fisker z týmu NiP (ex-člen SK), který se tak dnes již bývalému týmu pomstil za své umístění na lavičku náhradníků.

, jeho služby budou od nynějška využívat Brazilci z týmu MIBR. Do klanu NoA jako náhrada přichází Švéd z týmu NiP (ex-člen SK), který se tak dnes již bývalému týmu pomstil za své umístění na lavičku náhradníků. Jedna z legend světového hraní, Korejec SlayerS_Boxer hrající Starcraft: Broodwar, se s pompou vrací na scénu. Podepsal totiž novou tříletou smlouvu, která mu zaručuje 180 000 dolarů ročně (4 milióny Kč) , za dobré výsledky si může ještě 80 000 dolarů ročně "přivydělat".

hrající Starcraft: Broodwar, se s pompou vrací na scénu. Podepsal totiž novou tříletou smlouvu, která mu zaručuje , za dobré výsledky si může ještě 80 000 dolarů ročně "přivydělat". Pořadatelé světového turnaje CPL Summer (dotace 250 000 dolarů) se nakonec rozhodli na svém turnaji přivítat nejen příznivce nového CS:Source , ale i hráče hrající klasickou verzi CS 1.6 . K tomuto kroku a vypsání dalšího turnaje je zřejmě donutil nízký zájem o CS:Source turnaj a turnaj Electronic Sports World Cup ve Francii v témže čase.

(dotace 250 000 dolarů) se nakonec rozhodli na svém turnaji přivítat nejen příznivce nového , ale i hráče hrající klasickou verzi . K tomuto kroku a vypsání dalšího turnaje je zřejmě donutil nízký zájem o CS:Source turnaj a turnaj Electronic Sports World Cup ve Francii v témže čase. Slovenský portál e-sports.sk se po úspěchu své CS ligy rozhodl rozšířit pole působnosti na strategie Starcraft: Broodwar a Warcraft III. Do soutěží je věnována částka 15 000 slovenských korun, o ně si hráči zahrají na LAN finále.

Starcraft:Broodwar je v Jižní Koreji velmi populární, místní borci se právem těší ze zájmu veřejnosti.

Obrázek: www.progamers.cz

Rozhovor s manažerem AMD Cyber Teamu

V minulých dnech upoutala nejen na ProGamers novinka o odchodu CS divize z klanu AMD Cyber Team. Rozhodl jsem se tedy vyzpovídat hlavního manažera týmu, Daniela Mikšovského, jak se k tomu staví.

Ahoj Dane. Jak to tedy bylo, nepodepsali nové smlouvy hráči nebo jim je vedení týmu nechtělo nabídnout?

Ahoj. V krátkosti, vedení ACT se rozhodlo smlouvy neprodloužit a značku ACT "zazimovat" pro nový CS team, který budeme delší či kratší dobu hledat. Nejpozději na AMD.PG Challenge bychom ale chtěli představit team nový, ještě uvidíme, jestli to bude team hrající 1.6 či Source.

Na jedné straně prosáklo, že vedení odmítalo hráčům platit peníze v plné výši, vedení zase nebylo spokojeno s tréninkovou morálkou a výkony na akcích. Je to pravda?

ACT je první profesionální team a profesionalita spočívá v platbě výplat = pravidelných každoměsíčních platů a platbě podílů (až 90%) z výher na straně jedné a podávání 100% výkonů, vítězství a profesionálního chování na straně druhé. Ta profesionalita se musí u teamu projevovat podobně jako u fotbalistů, tenistů, hokejistů v chuti hrát, podávat špičkové výkony, brát slušné peníze a respektovat penalizace, když se nedaří anebo když se (pod jakoukoliv záminkou) nezúčastním nějakého utkání. Kluci - efron, rasan i riki jsou výborní hráči a většinu z požadovaných podmínek splňují, takže nám bylo radostí mít je v teamu. Tasso a Dave jsou matadoři CS a mám dojem, že poslední dobou motivací ke hře jim byly jen peníze, které nebyly takové, jaké jsme jim neopatrně dávali na začátku historie ACT a tím atraktivita hry pro ně mizela. Problémem teamu byl také národnostní mix a občas i chuť části teamu raději odjet domů než hrát zápas. Myslím, že herny jsou ideálním místem pro tréninky, a proto kluci měli podmínku 50 - 100 hodin měsíčně trénovat společně právě z Cyber Café. A tu podmínku nesplnili v plné výši snad nikdy.

CS divize AMD Cyber Teamu přebírá šek za 4. místo na Euro Cyber Cupu.

Foto: www.progamers.cz

Plánujete sponzorskou podporu pro nějaký český CS tým? Nebo to můžou být i hráči ze zahraničí?

ACT pokračují - je to součást firmy provozující herny PG Cyber Café a v současné době vyhodnocujeme nabídky českých hráčů, kteří jsou dobří a chtějí se stát součástí teamu. Zájmem je koupit (nejraději) kompletní team, který bude 100% nejlepší v ČR a bude schopen a ochoten cestovat a vyhrávat v zahraničí. Nechceme si hráče vychovávat - nejsme školka. Co se týká zahraničních hráčů, nechceme tvořit národnostní mix a chceme vybrat z řad českých borců - myslím, že tu jsou. Popravdě ale nechceme platit hráčům částkou blížící se deseti tisícům + skoro 100% z výher, tak jak to bylo z počátku a jak je dnešní - podle mne nesmyslná představa některých - byť dobře hrajících - jedinců. Vedení teamu je úžasně finančně náročná věc - platy, HW, herna, připojení, web, účetní, reklama, dresy, auto, doprava, ubytování, platby za vložné na turnaje atp. a celkové náklady se u profi teamu typu ACT pohybují vysoko nad 500.000 Kč/rok, přičemž platy hráčů nejsou nejvyšší položkou. Nejvyšší položkou jsou právě náklady na cesty a na turnaje v zahraničí. Logicky proto za to chceme skutečně absolutně nejlepší, spolehlivé a schopné hráče, kterým nabídneme hodně slušné podmínky.

V ACT zůstává Giacomo, nový tým má dle vyjádření shánět z-man, zůstává v klanu i někdo další?

V teamu zůstává Giacomo, který podává vyrovnané výkony a je ideálním prototypem hráče. Nakoupili jsme jej od nEph, zaplatili za něj odstupné a nelituji toho.

Nelitujete odchodu "oldschool" hráčů Obludy a Erasera? Přece jen od té doby měli ACT co dělat i s českými týmy.

Jak jsem zmínil, v teamu musí být 100% disciplína a myslím že Obluda a Eraser byli v tomto ohledu destruktivní a jejich výstřelky se podepsaly i na výsledku Euro Cyber Cupu, kde skončili na 4 místě, protože prostě nebyli schopni si před turnajem jít odpočinout a místo toho zakotvili v putyce, kde pařili až do rána. Strašně mne tím rozlobili - mám dojem, že když někdo neumí ovládat sám sebe a nemá v sobě sebekázeň, nemůže nikdy nic dokázat. Vzorem sebekázně všem pochybujícím budiž Pentagram - ten vítězí, kde se dá, neboť mají za manažera "tvrďocha", který jim přikáže a oni jedou jako roboti, neboť vědí, že za to jsou placeni.