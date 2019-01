Gordon E. Moore

Gordon Moore je v současné době tzv. vysloužilým předsedou společnosti Intel. Byl jedním ze zakladatelů Intelu (1968), kdy zastával post výkonného viceprezidenta. Roku 1975 byl nominován do funkce prezidenta a výkonného ředitele firmy. Toto místo si podržel do roku 1979, kdy krom postu výkonného ředitele sloužil i jako předseda společnosti. Ve vedení zůstal do roku 1987. Titul "Chairman Emeritus" (vysloužilý předseda) mu společnost udělila roku 1997.

Moore je znám hlavně díky vyslovení tzv. Mooreova zákona, který předpovídal, že se hustota tranzistorových obvodů zdvojnásobí každým rokem. Zákon však Moore v roce 1995 upravil - od tohoto data předpokládá, že se hustota tranzistorových obvodů zdvojnásobí co dva roky.