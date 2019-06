Novinky, ČTK

„Facebook má data o miliardách lidí a opakovaně prokázal lhostejnost k ochraně a obezřetnému využívání těchto dat,“ uvedla Watersová. „Oznámením, že hodlá vytvořit kryptoměnu, pokračuje Facebook ve své nekontrolované expanzi a prohlubuje svůj vliv na životy svých uživatelů,“ dodala.

Obavy vyjádřili také další američtí zákonodárci. „Facebook je již nyní příliš velký a příliš silný a tuto sílu uplatnil k využití údajů uživatelů bez ochrany jejich soukromí. Nemůžeme Facebooku dovolit provozovat novou kryptoměnu bez dohledu,“ uvedl například senátor Sherrod Brown.

Poslanec Patrick McHenry, který je členem výboru finančních služeb ve Sněmovně reprezentantů, vyzval, aby se kvůli plánované digitální měně konalo kongresové slyšení představitelů Faceboooku. Tento návrh podpořila rovněž Watersová. Jeden z představitelů Facebooku uvedl, že firma otázky zákonodárců ráda zodpoví.

Cílová skupina: 1,7 miliardy lidí



Facebook oficiálně představil plány na vytvoření nové digitální měny s názvem libra v úterý. Plán Facebooku je ambiciózní, chce se totiž zaměřit na 1,7 miliardy lidí po celém světě, kteří nemají bankovní účet. Tito lidé by podle společnosti měli dostat možnost používat virtuální libru k nízkonákladovým převodům prostředků prostřednictvím mobilních telefonů.

„Internet dal každému přístup k informacím o světě, demokratizoval přístup k bezplatným komunikačním technologiím, ale v oblasti peněz zůstalo vše při starém,“ uvedl David Marcus, který stál v minulosti v čele společnosti PayPal a do Facebooku přišel v roce 2014.

Francouzský ministr financí Bruno Le Maire krátce po odhalení plánů největší sociální sítě na světě prohlásil, že Facebook musí zajistit, aby nová měna nepoškozovala spotřebitele a nebyla používána k nezákonným aktivitám.

„Tento nástroj umožní Facebooku shromáždit miliony a miliony údajů, což posiluje mé přesvědčení, že je zapotřebí velké digitální firmy regulovat,“ uvedl Le Maire v úterním rozhovoru s rozhlasovou stanicí Europe-1.

Větší regulace kybernetických měn



Německý zástupce v Evropském parlamentu Markus Ferber v souvislosti s plány Facebooku vyzval k větší regulaci digitálních měn. "Byl by to dobrý důvod, proč by Evropská komise měla začít pracovat na řádném regulačním rámci, který by upravoval pravidla virtuálních měn," uvedl.

Facebook je největší internetová sociální síť na světě. Přístup podniku k ochraně soukromí se loni dostal do centra pozornosti po zprávě, že analytická společnost Cambridge Analytica neoprávněně získala informace o desítkách milionů uživatelů jeho sítě a využila je mimo jiné při vývoji softwarových nástrojů pro podporu volební kampaně Donalda Trumpa.