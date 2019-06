Twitter odstranil téměř 4800 podezřelých íránských účtů

Gigant sociálních sítí Twitter ve čtvrtek oznámil, že zrušil bezmála 4800 účtů, které byly podle něj napojeny na íránskou vládu a tajně prosazovaly agendu Teheránu. Podle deníku The Times of Israel bylo více než 200 z těchto účtů zapojeno do debat o Izraeli.