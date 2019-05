Google chce omezit funkce systému Android pro Huawei, uvedla agentura Reuters

Americká společnost Google se chystá omezit čínské firmě Huawei používání svého operačního systému Android, uvedla to v noci na pondělí agentura Reuters s odvoláním na nejmenovaný zdroj. O tom, jakých služeb by se to mělo týkat, se ve firmě Google podle Reuters stále diskutuje. Opatření souvisí s krokem amerického ministerstva obchodu, které minulý týden zařadilo Huawei na černou listinu.