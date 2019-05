mif, Novinky

Češi museli přitom měnit své televizní přijímače už v roce 2011, kdy se napříč celou republikou přecházelo ze staršího analogového rozhraní na digitální. Kdo neměl moderní televizor, nebo alespoň svůj starší přístroj neopatřil set-top-boxem, jednoduše už nemohl přijímat volně dostupné televizní vysílání prostřednictvím antény.

A přesně to čeká uživatele za půl roku znovu letos na podzim. Přesně 27. listopadu totiž začne postupné vypínání standardu DVB-T, tehdy se v Praze zcela odmlčí některé kanály České televize. Stanice Novy, Primy a dalších budou následovat v lednu.

Signál DVB-T2 přinese více televizních kanálů, a to v lepší kvalitě.

Vypínání vysílačů a přechod na novější standard je naplánován pro celou republiku na příští rok. V lednu například utichne digitální signál v ústí nad Labem a Chomutově, v únoru pak v Plzni. V Brně se budou vysílače vypínat už v březnu. Do konce příštího roku by měl být v Česku dostupný již jen standard DVB-T2. Detailní přehled naleznete v tabulce na konci článku.

Signál DVB-T bude odpojen postupně v jednotlivých multiplexech. V rámci Multiplexu 1 vysílá například Česká televize; Multiplex 2 využívají Nova, Prima či Barrandov; v Multiplexu 3 naladíte Óčko, Nova Cinema, Kino Barrandov, Prima Love a další; Multiplex 4 obsahuje Nova Gold, Relax, Nova 2, Prima Comedy Central a další.

Přechod se netýká každého

Je nicméně důležité zdůraznit, že přechod se netýká každého. Zbystřit by měli pouze lidé, kteří přijímají signál prostřednictvím pozemního televizního vysílání. Uživatelů kabelového, satelitního a internetového vysílání se změny nijak nedotknou.

Jedinci přijímající televizní signál prostřednictvím klasické antény však přechod řešit budou muset. Je nutné tedy mít buď televizor, nebo set-top-box podporující standard DVB-T2.

V obou případech je nicméně nutné dávat pozor na to, aby přístroj dokázal dešifrovat kodek HEVC (H.265). Pokud tento standard nezvládne přijímač dešifrovat, nebude prostřednictvím něj možné druhou generaci pozemního digitálního vysílání přijímat. Pro Česko byl zvolen právě tento kodek, zatímco v některých zahraničních státech se používají jiné. Podporu kodeku HEVC (H.265) je tedy vhodné před nákupem ověřit, je pro provoz v Česku nezbytný.

Řešením samozřejmě může být také přechod na jiný typ televizního vysílání.

Už nyní dosahuje nicméně DVB-T2 lepšího pokrytí než starší standard DVB-T. To jinými slovy znamená, že přijímat bezplatné televizní vysílání může daleko více Čechů. A to i v místech, kde to dříve možné nebylo.

Přijímat digitální signál je nyní možné i v místech, kde to dříve možné nebylo.

Vypnutí je nezbytné

Důvodů pro přechod na DVB-T2 je nicméně daleko více, kromě vyšší obrazové kvality je to například i příchod vysokorychlostního mobilního internetu.

Bezdrátová pásma totiž nejsou nafukovací a Český telekomunikační úřad jasně určuje, kdo smí v konkrétním frekvenčním pásmu operovat a co může dělat. Jak jsme již naznačili v řádcích výše, přechod na druhou generaci dovolí uvolnit důležitá pásma pro vysokorychlostní mobilní internet. Tuzemští operátoři tak budou moci vystavět nové sítě, které zajistí vyšší přenosové rychlosti pro naše mobilní miláčky.

O oblíbené programy přitom lidé rozhodně nepřijdou, právě naopak. Standard DVB-T2 je totiž navržen tak, aby zvládl přenášet více informací v menším množství dat. Zjednodušeně řečeno se tak do frekvenčního rozsahu televizního vysílání vejde více programů, a to často i v lepší obrazové kvalitě. Standard DVB-T2 tedy bez nadsázky představuje budoucnost, a právě proto se k němu uchyluje nejen Česká republika, ale také postupně většina evropských zemí.

Lepší obrazová kvalita, více programů

Z přechodu budou v konečném důsledku těžit i samotní uživatelé. DVB-T2 neklade takové nároky na datové přenosy jako starší standard DVB-T. Díky tomu by mělo být v praxi stabilnější a nemělo by docházet k výpadkům a fragmentacím obrazů.

Díky nižší datové náročnosti bude v sítích DVB-T2 k dispozici více televizních programů.

Některé televizní stanice budou vysílat ve vysokém rozlišení, těžit z toho v konečném důsledku budou samotní uživatelé, kteří si budou moci užívat lepší obrazovou kvalitu. Už nyní potvrdila HD vysílání Česká televize, u ostatních se zatím čeká.

Rozšířit by se měly také nabídka a obsah standardu HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV). Jde v podstatě o technologii hybridního vysílání, které propojuje klasické televizní vysílání s internetovým připojením. Technologie HbbTV je dostupná často prostřednictvím červeného tlačítka na dálkových ovladačích a dovoluje přistupovat s archívům televizních stanic, nejrůznějším videotékám a internetovému televiznímu zpravodajství.