Novinky

Zákonodárci se rozhodli osmi hlasy proti jednomu pro zákaz těchto systémů, protože je podle nich stávající technika nespolehlivá a hlavně zbytečně zasahuje do soukromí lidí a omezuje jejich svobodu.

Zákon ještě nevstoupil v platnost, musí ho ratifikovat rada města, která ovšem zákaz schválila, takže se čeká, že v příštím týdnu začne zákaz platit, uvedl server NPR.

„Tímto hlasováním San Francisco dalo najevo, že technologie pro identifikaci podle obličeje není v souladu se zdravou demokracií a že obyvatelé si vyhrazují právo rozhodovat o sledování pomocí pokročilé techniky,“ uvedl Matt Cagle z Americké unie občanských práv. Rozhodnutí vysoce ocenil.

Neplatí to pro letiště a přístav



Nařízení se však nevztahuje na letiště a přístav, který spravují federální úřady. Neomezuje ani nákup těchto zařízení podnikateli nebo soukromníky.

Odpůrci zákazu tvrdili, že tento krok ohrozí bezpečnost obyvatel města a ztíží boj proti zločinu. „Jsme přesvědčeni, že místo otevřeného zákazu by bylo vhodnější moratorium,“ uvedl viceprezident organizace Stop Crime SF Joel Engardio.

I on však uznal problémy tohoto systému a souhlasil s tím, že by se nyní neměl užívat: „Ale technologie se zlepší a pokud by se užívala odpovědně, mohl by to být užitečný nástroj pro zajištění veřejné bezpečnosti. Měli bychom si nechat otevřená vrátka pro tuto možnost.“

Systémy selhávají zejména při identifikaci lidí tmavé pleti a žen, uvedla BBC.