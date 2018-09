ČTK

Předseda senátního výboru pro zpravodajské služby Mark Warner podle agentury Reuters prohlásil, že firmy nedělají dost proti zahraničním snahám ovlivňovat Američany pomocí sociálních sítí a pohrozil, že se do věci bude muset vložit Kongres.

Google se nedostavil



"Jsem skeptický v tom, že budete schopni vyřešit tento problém vlastními silami," prohlásil demokratický zákonodárce. V reakci na jeho slova se akcie firem propadly o 5,7 procenta u Twitteru a téměř dvě procenta u Facebooku. Očekávaný zástupce Googlu se na slyšení nedostavil, akcie jeho mateřské firmy Alphabet i tak ale klesly o 2,7 procenta.

Provozní ředitelka Facebooku Sheryl Sandbergová připustila, že její společnost zaváhala s reakcí na snahy o ovlivňování průběhu předloňských prezidentských voleb zejména Rusy. Facebook se však podle ní poučil a dnes si vede výrazně lépe.

Provozní ředitelka Facebooku Sheryl Sandbergová

FOTO: Jose Luis Magana, ČTK/AP

"Odstranili jsme stovky stránek a účtů zapojených do koordinované neautentické činnosti – to znamená, že záměrně mátli ostatní v tom, kdo jsou a co dělají," prohlásila před senátory Sandbergová. Facebook podle ní i nadále bude blokovat profily, které se budou jevit jako falešné a manipulativní.

Šéf Twitteru Jack Dorsey zase řekl, že jeho firma posílila monitoring profilů svých uživatelů a spolupracuje s policií, kterou například v srpnu upozornila na podezřelou činnost několika účtů ovládaných patrně z Íránu.

Republikánská senátorka Susan Collinsová však namítla, že podle analýzy jedné univerzity se na twitteru jen ona sama stala terčem zhruba 270 útoků manipulátorů spojených s Ruskem. Když se Dorseyho zeptala, proč jí o tom firma neinformovala, označil postup svých podřízených za "nepřijatelný".

Snahy Ruska ovlivnit volby

Senátní výbor dlouhodobě vyšetřuje snahu Ruska ovlivnit předloňské volby v USA a jeho údajnou spolupráci s týmem Donalda Trumpa. Moskva i Trump jakákoli obvinění ze vzájemné součinnosti odmítají.

Šéf Bílého domu přišel krátce před pondělním slyšením s kritikou sociálních sítí. V rozhovoru s konzervativním webem Daily Caller řekl, že ony samy se snaží svým působením ovlivnit nadcházející volby, neboť mají "superliberální" postoje. Ze zaujatosti vůči Trumpovi obviňují Facebook či Twitter i někteří republikáni.