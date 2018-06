Na sociální sítě až od 15 let. Sněmovna věk pravděpodobně nesníží

Děti si asi budou moci samy založit účet na sociální síti až od 15 let věku. Sněmovna tuto hranici zřejmě nesníží na 13 let, jak to s ohledem na realitu a v souladu s evropskými pravidly ochrany osobních údajů (GDPR) požadují někteří poslanci či experti. Sněmovní ústavně právní výbor to tento týden podobně jako další výbory dolní komory nedoporučil.