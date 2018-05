ČTK

"Myslím si a tvrdím, že nařízení o ochraně osobních údajů je milníkem pro ochranu dat v Evropě," je přesvědčena zmocněnkyně německé vlády pro ochranu osobních údajů Andrea Vosshoffová, která patří k těm, kteří nová pravidla jednoznačně vítají. Občané Německa i dalších zemí budou mít díky GDPR podle Vosshoffové možnost znovu získat kontrolu nad svými daty, a právo v této oblasti se konečně přizpůsobí realitě 21. století.

Úplně jinak vidí GDPR Christoph Lemmer, jehož spolek ve městě Bad Aibling nedaleko Mnichova provozuje jesle a školku. "Čím více se do GDPR noříme, tím více otázek vyvstává. Je to enormně náročné, chybí nám na to lidé. Byrokracie sice existovala vždy, ale tohle překonává vše," řekl serveru Spiegel Online. Jeho organizace nyní musí projít všechna osobní data o rodičích i dětech a zjistit, jestli je může v nezměněné podobě dále používat. Musí také jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů.

Statisíce podobných spolků a firem



V podobné situaci jsou nyní v Německu statisíce dalších podobných spolků a firem. Zatímco ty větší si s tím podle odborníků většinou bez problémů poradí, situace menších společností nebo jednotlivců, kteří podnikají či jenom provozují blogy, je výrazně složitější. Často je pro ně velmi těžké přesně se zorientovat ve 150 stranách nových pravidel. Podle průzkumů je jen čtvrtina firem přesvědčena, že jsou na změny plně připraveny. Některé se navíc obávají udávání ze strany konkurence.

Vyvstávají třeba otázky týkající se dalšího užívání oblíbené aplikace WhatsApp, kterou v Německu pro komunikaci se zákazníky často využívají řemeslníci. Problémem ale je, že aplikace předává informace o kontaktech uživatele dál, aniž by se daných osob kdokoliv ptal, jestli s tím souhlasí.

Sportovní oddíly zase řeší, jestli budou bez výslovného souhlasu moci do budoucna na internetu publikovat výsledky jednotlivých turnajů se jmény zúčastněných. Názory expertů na tyto a další podobné otázky, z nichž část ošetřovala už dosavadní pravidla, přitom nejsou jednotné a někteří upozorňují, že se teprve bude muset ukázat, jak budou GDPR interpretovat soudy.

Příliš mnoho byrokracie?

Přesvědčení, že je byrokracie někdy skutečně moc, dala nedávno najevo i kancléřka Angela Merkelová (CDU). "Něco z toho je skutečně přetěžování," nechala se slyšet na akci své strany v Berlíně. Za pravdu jako by jí dával i relativně pomalý přístup německé vlády, která měla sice podle kritiků dost času na úpravu příslušných zákonů, ale u zhruba 150 to nestihla. Dohnat to chce velká koalice na podzim.

Německé úřady už nyní dávají najevo, že budou k případným hříšníkům přistupovat umírněně. "Při připravenosti spolupracovat budou (pokuty) mírné," řekla listu Tagesspiegel berlínská zmocněnkyně pro ochranu osobních údajů Maja Smoltzcyková. Ke klidu radí také expert na mediální právo z univerzity v Münsteru Thomas Hoeren, který tak reaguje na to, že se někteří chovají, jako by se v pátek měl změnit celý svět. "(V den vstupu GDPR v platnost) 25. května se nic nestane," ujišťuje.