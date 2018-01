Na videa upozornily společnost Facebook americké úřady. Kodaň o nich posléze informoval Interpol. Videa se po sociální síti rozšířila v letech 2015 až 2017. Sdílelo je 800 chlapců a 200 dívek, z nichž většině bylo 15 až 20 let. Většina z nich videa poslala jen několika málo uživatelům, jiní ale hned několika stovkám lidí, uvedla policie.

Někteří z podezřelých jsou už nyní plnoletí a byli vyzváni, aby se dostavili na policii k výslechu. Dalším ještě 18 let nebylo a s těmi policie komunikuje prostřednictvím jejich rodičů. Pokud budou shledáni vinnými, hrozí jim pokuta, anebo podmínečný trest 20 dnů vězení. Po deset let by také mohli mít zápis v rejstříku trestů, napsala agentura AFP.