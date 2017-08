Apple vycouval z výroby vlastních aut

Americká technologická společnost Apple zřejmě opustila plán výroby samořízeného automobilu a soustředí se výhradně na samotnou technologii autonomního řízení. V rozhovoru s listem The New York Times (NYT) to uvedlo pět zdrojů, které jsou obeznámeny s plány Applu.