„I zkušenému odborníkovi může takový úkon trvat hodiny,“ uvádí stránky seeker.com. „Čím déle procedura trvá, tím větší je riziko infekce, komplikace z anestezie či únava samotného operatéra,“ líčí web.

Robot tuto dvouhodinovou proceduru zvládl za dvě a půl minuty. Zatím neoperoval živé pacienty, ale „trénoval“ na nejrůznějších vzorcích, od vosku přes kostní tkáň po modely lebky.

Nový robot má především zrychlit náročné operace.

FOTO: University of Utah

Doktor z masa a kostí navíc pořád hraje hlavní roli. „Než nastane samotná operace, lékařský tým analyzuje CT a další vyšetření a určí přesné místo nervů a tepen,“ popisují stránky. Lékaři také přesně vědí, jak v konkrétním místě vypadá kostní tkáň.

Podle všech těchto údajů pak robotovi přesně naplánují trasu. Profesor A. K. Balaji z univerzity v Utahu to přirovnává k situaci, kdy si v internetové mapě vybíráme nejkratší cestu z bodu A do bodu B. Stroj pak „jen“ provede, co mu člověk zadá, a pokud by se náhodou přiblížil k citlivým místům, automaticky se zastaví.

Na skutečný operační sál se má stroj dostat už během následujících dvou let.