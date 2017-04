Výběr sluchátek by se měl řídit několika kritérii. Patří k nim mimo jiné nároky na kvalitu poslechu, způsob nošení, ale také design. Jak se ale vyznat v nabídce nepřeberného množství sluchátek na trhu?

Přes hlavu, či v uších?

Způsob, jakým se sluchátka nasazují, není jen otázkou estetiky. Klasická sluchátka mají takzvaný hlavový most, kdy jsou mušle spojeny plastovým či kovovým rámem, jenž je „usazen“ na hlavě. To zajišťuje sluchátkům stabilitu, i když některým lidem může vadit fakt, že takovéto provedení naruší složitější účes. Variantou mohou být sluchátka vybavená mostem týlním. Jak název napovídá, rám je veden „zadem“, tedy přes týl. Ta sice nikterak nezasáhnou do účesu, ale mohou hůře držet a přiléhat k uším, čímž bývá postižena i kvalita zvuku. Pro některé lidi není tato varianta příliš pohodlná (sluchátka využívají často úchyty na ušní boltce).

Druhou skupinou sluchátek jsou takzvané pecky a špunty. Mušle se u nich zasouvají přímo do ucha, přičemž pecky jsou „usazeny“ na samém vnějšku zvukovodu, špunty je pak možné zasunout hlouběji do ucha. K výhodám těchto typů sluchátek bezesporu patří jejich skladnost, nevýhodou může být fakt, že vzhledem k anatomickým rozdílům ušního boltce či vnitřku ucha mezi lidmi nemusejí být pohodlná všem. Řada výrobců tuto situaci řeší přidáním různě tvarovaných nástavců, takže zákazník má možnost zvolit takový, jenž mu bude vyhovovat.

1. Marshall Major II, od 1 590 Kč

2. AKG K701, od 3 990 Kč

3. SONY MDR-XB450AP, od 759 Kč

4. Beats by Dr. Dre Mixr, od 5 990 Kč

5. KOSS Porta Pro, od 899 Kč

6. Sennheiser HD 599, od 6 489 Kč

Co všechno uslyšíte

Dalším kritériem při výběru sluchátek by měla být míra potlačení okolních zvuků. Uzavřená sluchátka představují největší utlumení zvuků, které posluchače obklopují. Navíc je u nich zaručeno, že ani lidé stojící v jeho těsné blízkosti neuslyší, co nositel takových sluchátek poslouchá. Ačkoli by se mohlo zdát, že z hlediska kvality poslechu jsou uzavřená sluchátka nejlepší, nemusí tomu tak být vždy. Zvuk totiž nemá možnost šířit se všemi směry, a tak především u levnějších modelů může působit jakýmsi „dutým“ dojmem. Navíc řadě lidí nemusí být příjemné, pokud jsou výrazně izolováni od zvuků z okolního světa (například neslyší přijíždějící auto apod.).

Opakem jsou samozřejmě sluchátka otevřená. Jejich mušle jsou vybaveny jakousi mřížkou, která zajistí nejen prostupování zvuku ze sluchátek do okolí, ale také z okolí do sluchátek. Ačkoli tak může lehce utrpět čistota poslechu (především v rušných lokalitách), posluchač není zcela oddělen od svého okolí a kvalita zvuku je díky jeho šíření skutečně vysoká.

Jakýsi kompromis pak představují sluchátka polootevřená – kvalita zvuku je zachována, posluchač neruší hudbou své okolí, ale není zcela ochuzen o zvuky, které ho obklopují.

1. Jabra Pace Blue, od 1 737 Kč

2. Koss The Plug, od 488 Kč

3. Shure SE 215-CL-E, od 2 942 Kč

4. Urbanears Medis, od 1 090 Kč

5. Happy Plugs Earbud, od 523 Kč

6. KOSS KEB/30, od 669 Kč

Přenos i bez drátů

Ačkoli i technologie výroby sluchátek prošla v posledních letech razantní změnou, většina lidí stále zůstává věrná klasické, „drátové“ formě sluchátek. Tedy těm, která jsou vybavena přívodním kabelem, který zajišťuje přenos zvuku z média (mobilního telefonu, mp3 přehrávače, počítače apod.). Kabely jsou vyráběny z nejrůznějších materiálů (obecně platí, že kvalita stoupá s cenou), u těch nejodolnějších by se vám nemělo stát, že se po chvíli užívání „dráty“ přelomí.

Při výběru sluchátek s přívodním kabelem dávejte pozor, aby velikost jack konektoru odpovídala přehrávači. Nejčastějším je jack konektor o velikosti 3,5 mm, ale například některé mobilní telefony mohou být vybaveny 2,5mm jackem, sluchátka pro připojení k větším přehrávačům mohou mít jack o velikost 6,5 mm.

Pokud nejste příznivcem lovení a rozplétání zamotaných drátů po kapsách, pak můžete sáhnout po sluchátkách „bezdrátových“. Jak sám název napovídá, tato sluchátka mají namísto kabelu zabudovaný přijímač signálu. Počítejte s tím, že taková sluchátka budete muset nabíjet. Přenos může být buď radiový, infračervený, nebo nejnověji přes Bluetooth.

Ačkoli se zdá „bezdrátovost“ jako výhodný a pohodlný systém, nároční posluchači nedají dopustit na sluchátka klasická, tedy s kabelem, která ve stejných cenových kategoriích často dokáží zprostředkovat kvalitnější zvuk (nicméně běžnému posluchači budou „bezdrátová“ sluchátka jistě stačit).

1. Sony SBH70, od 1 409 Kč

2. Lamax Prime P-1, od 1 174 Kč

3. BOSE SoundSport Wireless, od 4 890 Kč

4. C-TECH SHS-04, od 486 Kč

5. Sony SBH60, od 1 099 Kč

6. Yenkee YHP 15BTWE, od 749 Kč

Co ještě neopomenout

Při výběru sluchátek by měla být zásadní kvalita zprostředkovaného zvuku. Obecně se dá říci, že stoupá s cenou. Pokud sluchátka používáte výjimečně a nemáte na čistotu nebo jas zvuku nějaké vysoké nároky, jistě vám postačí sluchátka za několik stovek. Jestliže ale toužíte po opravdu kvalitním zvuku, budete se muset porozhlédnout v cenových relacích začínajících okolo tisícovky (i když někteří výrobci již nabízejí velmi kvalitní výrobky okolo pětistovky). Právě cena tak u mnoha výrobků může být dobrým ukazatelem.

Zvažte také, při jakých příležitostech budete sluchátka nosit. Například pro sport nejsou příliš vhodné pecky, které při prudších pohybech rády vypadávají z ucha (i když někteří výrobci náročnějším posluchačům nabízejí i možnost odlití sluchátek na míru) nebo sluchátka s týlním mostem (i když i zde někteří výrobci nabízejí varianty pro aktivní posluchače).

Při koupi si rovněž všímejte frekvenčního rozsahu sluchátek (člověk je schopen rozeznávat zvuky od 20 do 20 000 Hz) a také jejich citlivosti (ideálně mezi 94 a 97 decibely).

