Hru #jsi_user vytvořila společnost Seznam.cz ve spolupráci se Studiem Ypsilon. Toto dílo, které je možné celé zhlédnout na Stream.cz, vypráví tragický příběh kyberšikany pravděpodobně první české internetové celebrity – Michala Kolesy.

„Internet – a to nejen u dětí – vzbuzuje zdání anonymity. Ta posiluje sebevědomí především těch agresorů, kteří by si v reálném světě na žádný atak netroufli, nebo by je to dokonce ani nenapadlo. A právě to jsme chtěli ukázat s Braňem Holičkem v inscenaci #jsi_user. Její text je z 99 % procent složený z reálných komentářů, které lidé adresovali pravděpodobně první české internetové celebritě Michalu Kolesovi,“ podotkl Martin Kožíšek, autor projektu Seznam se bezpečně!, který zároveň stojí i za hrou #jsi_user.

Internet mu nahrazoval běžný sociální kontakt, kamarády, hospody či výlety. Martin Kožíšek, autor projektu Seznam se bezpečně!

Ten zároveň připomněl, jaký hlavní hrdina tohoto příběhu byl. „Šlo o duševně nemocného člověka, který nedokázal žít běžný život. Proto mu internet nahrazoval běžný sociální kontakt, kamarády, hospody či výlety. A nakonec nejspíš kvůli pozornosti, již mu jeho takzvaní přátelé věnovali, skončil jeho život tragicky,“ konstatoval Kožíšek.

Režisér inscenace #jsi_user Braňo Holiček popsal podstatu celého projektu: „Chceme ukázat, že i venku, mimo internet, je hezká grafika. Aby si lidé uvědomili, že čím dál tím méně žijí reálný život a čím dál tím více žijí ten virtuální.“

„Chceme inscenací upozornit na to, že svět není složený jen z jedniček a nul, ale rozhodně jsme nevytvořili ani školní besídku na téma děti na internetu. Představení #jsi_user v tomto smyslu není jemné nebo korektní, protože svět kolem internetu sám takový není,“ doplnil Holiček s tím, že inscenace vznikla před více než třemi lety. Na internetu ji je možné sledovat zdarma až nyní.

Filmy o nástrahách internetu



Na nástrahy číhající na internetu se snaží pravidelně upozorňovat také již zmiňovaný projekt Seznam se bezpečně! Jde v podstatě o trilogii filmů, která vznikala už od roku 2009.

Ukázka z filmu Seznam se bezpečně! 3

Zdroj: Seznam.cz

První dva díly byly postaveny na reálných příbězích. V jednom z nich se například představil 14letý David, který se spřátelil na internetu s neznámým dospělým mužem. Ten mu nabízel dvoutisícovou úplatu za to, že mu pošle fotky a video s obnaženým tělem. Zachycen je i rozhovor s pedofilem Miroslavem či 16letým Patrikem, který se živil jako dětský prostitut. [celá zpráva]

Třetí díl pojednává o kauze skautských vedoucích z Ústí nad Labem, kteří vydírali intimními snímky děti na internetu a na čtyři desítky jich pohlavně zneužili.

Jednou z ústředních postav filmu je odsouzený skautský vedoucí Martin Mertl, který před kamerou popsal, jak útoky probíhaly. Exkluzivně Novinkám již sám dříve popsal, že v celé kauze byl hlavním pachatelem. [celá zpráva]

