Vysílače distribuující analogový rozhlas se zcela odmlčí v Norsku v druhé polovině letošního roku. Na tento krok se tato severská země připravovala několik posledních let.

Právě Norové jsou jedni z předních průkopníků digitalizace. Prostřednictvím standardu DAB (Digital Audio Broadcasting) je totiž možné ladit nejrůznější stanice v této zemi už od roku 1995. Není tak velkým překvapením, že čistě analogově – v pásmech FM – tak v současnosti vysílá pouze pár poskytovatelů.

Přijímat DAB jde i v autě

Samozřejmě uživatelů, kteří analogové vysílání v Norsku stále ještě používají, se proces digitalizace citelně dotkne. Čeká je stejné kolečko, jaké absolvovali lidé při přechodu z analogového televizního vysílání na digitální – budou si tedy muset obstarat zařízení, která příjem DAB umožní.

Posluchači digitálního rozhlasu DAB si musí pořídit přijímače, které jsou schopné přijmout digitální rozhlasový signál, a to jak do domácností, tak i automobilů. Ty by měly být dostupné i pro automobily, řeč je o tzv. FM transmitterech, které v sobě mají zabudovaný DAB přijímač. S jejich pomocí je možné převést digitální vysílání v rámci vozu na analogové.

V Česku minimálně dalších deset let

Přijímat DAB je možné také v České republice, žádné přesné datum ukončení analogového rozhlasového vysílání však zatím nebylo stanoveno.

„V České republice jsme s digitálním rozhlasovým vysíláním zatím de facto na počátku. V současné době probíhá testovací vysílání,“ uvedl již dříve na dotaz Novinek Marcel Procházka, ředitel regulace Českých Radiokomunikací.

Podle něj se s analogovým vysíláním v Česku počítá přinejmenším několik dalších let. „Stávající analogové FM licence mají platnost do roku 2025,“ uzavřel Procházka.