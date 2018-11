Miloslav Fišer, Tomáš Hort, Novinky

Před časem představila společnost Intel speciální počítač pro lékaře a zdravotníky, kteří se věnují péči o chronicky nemocné pacienty. Zařízení s názvem Health Guide umožňuje lékařům monitorovat pacienta v jeho domácím prostředí a řídit potřebnou péči na dálku.

Snadné ovládání systému zajišťuje přehledný displej. Ten se ovládá pouhým dotykem prstu na monitor.

FOTO: Novinky

Příkladem využití systému v praxi může být zahraniční společnost Advanced Warning Systems, která je poskytovatelem produktů a webových služeb v oblasti zdravotní péče. U pacientů monitoruje příznaky akutních kardiovaskulárních příhod, které mohou způsobit náhlé úmrtí.

V současné době studují američtí specialisté možnosti domácího zdravotního systému. První studie se zaměřují na prokázání zlepšení zdravotní péče při srdečním selhání, cukrovce, vysokém tlaku krve nebo chronické obstrukční plicní nemoci.

Neslyšící a mobilní telefony



Neslyšící nebo nedoslýchaví lidé se musí vypořádat s celou řadou problémů, o kterých zdravý člověk ani nepřemýšlí. Například obyčejné volání mobilním telefonem. V České republice mohou jedinci s takovýmto zdravotním omezením použít asistenční linku, kterou provozuje Telefónica O2.

V praxi funguje operátor jako tlumočník, neslyšícímu přepisuje obsah hovoru do textové formy, a dokonce podle jeho instrukcí dokáže zařídit i jednání s úřady, domluvit návštěvu u lékaře a další potřebné záležitosti každodenního života. Komunikace s operátorem probíhá například pomocí SMS, elektronické pošty nebo ICQ. Službu provozuje O2 zdarma a nonstop.

Speciální linku pro neslyšící zřídila také společnost T-Mobile, ve spolupráci s Pražskou policejní správou. Díky ní mohou lidé se sluchovým postižením komunikovat s policií již od poloviny roku 2006 prostřednictvím SMS zpráv.

Kontakty pro neslyšící

Služba:

Číslo:

Asistenční služba od O2 (SMS) 722 147 147

Služba pro neslyšící od O2 (ICQ)

593 439 364

Tísňová linka T-Mobilu (SMS) 603 111 158



Na vývoji speciálního systému pro neslyšící se podílí také Vodafone. Ten umožňuje neslyšícím dorozumět se na přednáškách či úřadech tím, že přepisuje mluvenou řeč na dálku. K přepisovateli se hlas přenáší pomocí internetu a neslyšící si může přepis přečíst kdekoli, kde se zrovna nachází.

Na projektu pracuje s operátorem také Výzkumné a vývojové centrum pro mobilní aplikace ČVUT a Česká unie neslyšících.

Vodafone pracuje také na systému Senior inspect, který pomocí technologií GSM, GPRS a GPS snímá polohu seniora, či hendikepovaného člověka. A to ať je doma, nebo venku. Systém nabízí kontakt s nonstop dispečinkem a umožňuje okamžitě přivolat pomoc, rodinu, nebo odhalit dlouhou nečinnost pacienta. Systém vyvíjí 1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy společně se společností Clevertech a občanským sdružením Život 90.

Volající náramky se starají o děti a seniory

Minulý rok T-Mobile představil unikátní volající náramky. Ty jsou určeny především pro starší jedince, kteří by si mobilní telefon jinak nejspíše nepořídili. V náramcích je vestavěná mobilní komunikační jednotka s GSM/GPRS modulem.

Náramek pro malé děti a seniory od T-Mobilu se jmenuje Skeeper.

FOTO: Archiv, Novinky

Přístroj je poměrně jednoduchý. Skládá se z několika tlačítek a vestavěného mikrofonu s reproduktorem.

Díky jednoduchému konceptu zařízení mohou lidé stiskem tlačítka provádět nejen volání, ale i odeslat textovou zprávu na předem stanovená čísla, jako jsou například příbuzní, lékaři, nebo monitorovací či krizové centrum. Jediný dotyk také stačí k přijetí hovoru.

Mobilní telefon pro seniory Emporia Talk Premium

FOTO: Novinky

Speciální mobilní telefony pro seniory vyrábí také společnosti Aligator nebo Emporia. Ty jsou větší než běžné přístroje a mají dobře čitelný displej s obří velikostí písma. Kromě telefonování a posílání SMS zpráv zpravidla nabízejí ještě praktické funkce, jako je například vestavěná svítilna.

Microsoft vrací lidem paměť

Počítačová firma Microsoft vyvinula přístroj, který lidem se ztrátou paměti umožňuje vybavit si pro ně dříve nedostupné vzpomínky. Zařízení pod označením SenseCam je ale zatím k dispozici pouze pro výzkumné účely.

Základem přístroje SenseCam je digitální fotoaparát s širokoúhlou čočkou, který dokáže snímat fotografie pasivně bez zásahu uživatele. Promítané snímky potom poskytují postiženým silné podněty, které jim pomáhají vyvolat různé zkušenosti, myšlenky a pocity, jež nejsou v samotných obrázcích zachyceny.

Zařízení Microsoft SenseCam

FOTO: Novinky

Přístroj vyvinulo centrum Microsoft Research v britské Cambridgi. Microsoft jej potom testoval u pacientů s diagnostikovanou ztrátou paměti, včetně lidí s Alzheimerovou chorobou. Prostřednictvím sledování mozkové aktivity vědci zjistili vliv vjemů z SenseCam na část mozku spojenou s pamětí.

Zařízení, jehož vývoj začal před deseti lety, zatím existuje ve zhruba 250 exemplářích. Použité sofistikované součástky a malý počet vyrobených kusů se odráží v ceně, která se pohybuje kolem 400 liber, tedy asi 11 600 Kč. Využít počítače v medicíně se snaží i další výrobci.

Robotický oblek pro důchodce a nemohoucí

Jak myslí moderní technologie na důchodce a nemohoucí nastínili japonští vědci při představení speciálního robotického těla. To si lidé na sebe navléknou stejně jako oblečení.

Robotický oblek

FOTO: Profimedia

Tvůrci předpovídají, že robotické tělo by se mělo na trhu objevit do dvou let. Největší problém ale bude pořizovací cena zařízení. Robotické tělo by mělo vyjít v přepočtu na 255 000 Kč, což odpovídá ceně nového automobilu.

Využití by svalnaté tělo Terminátora mohlo mít samozřejmě také v lékařství. Ochrnutí pacienti by se tak mohli opět běžně pohybovat. Minulý rok například Honda představila robotické nohy, které by měly usnadnit chození.

Nanoboti zlepší naše schopnosti a opraví těla



Podle amerického vědce Raye Kurzweila by v budoucnu měli naše tělo opravovat takzvaní nanoboti, kteří například nahradí krvinky, a přitom budou pracovat až tisíckrát efektněji. Tito miniaturní roboti tak budou schopni i radikálně vylepšovat naše současné výkony i schopnosti.

„Výpočetní technika urazila za několik posledních let velký kus cesty. Stejně tak se prohlubují i naše znalosti v chápání lidských genů. Se zvyšujícími se znalostmi bychom tak zhruba za dvacet let mohli dospět do doby, kdy si budeme tělo schopni sami opravovat,“ vysvětlil své myšlenky 61letý vědec.

„Díky nanotechnologii navíc budou lidé za pár desítek let schopni na olympiádě sprintovat mnohokrát rychleji než nyní. A potápěči vydrží bez nadechnutí pod vodou klidně i hodiny,“ předpověděl americký vědec.