Hugo Schenk: Vrah služek a sňatkový podvodník

V září téhož roku jej chytili a odsoudili na dva roky těžkého žaláře. Trest si odbyl ve Steinu a právě tam se seznámil s Karlem Schlossarkem, zlodějem a zámečníkem. Hugo mu navrhl, že by se po propuštění mohli dát dohromady, a to i s Hugovým bratrem Karlem, bývalým kancelářským sluhou u západní dráhy císařovny Alžběty, nyní nezaměstnaným.

Ráno toho dne vyjeli, Hugo jel ve druhém vagonu, aby jej Podpěra neviděl. Celou cestu Schlossarek Podpěru napájel. Vystoupili už v Rohatci, protože Schlossarek tvrdil, že si tam musí s někým promluvit. Zavedl Podpěru do lesa, kde mu přiložil ke krku revolver. Poté ho třikrát střelil do prsou, ruky a břicha.

Josefínu přesvědčovat nemusel, naivní služtička se celá třásla radostí. Netušila, jak si pomalu, ale jistě připravuje vlastní smrt. Právě 21. května navrhl Hugo Josefíně, aby si udělali pěkný výlet do Hranic na Moravě, kde uloží do záložny její šperky. Na cestu pozval také svého bratra Karla a údajného sluhu, Karla Schlossarka.

Asi za dvacet minut došli k hluboké tůni. To už byla Tymalová namol. Ani si neuvědomila, že jí přivazují k tělu kámen. Vzápětí ji hodili do vody. Uslyšeli jen žbluňknutí a výkřik: „Jesus, Maria!“

Mezitím vrazi požádali tetu Kateřinu, aby přijela za Schenkem do Vídně se svým majetkem, protože bohatý Hugo jí zajistí místo hospodyně na velkém statku v Pőchlarech. Ten prý zdědil. Sama Josefína u toho nebude, musí za svou známou do Krakova. Kateřina uvěřila a přijela. Na nádraží Františka Josefa ji už očekával Schenk. Zavedl ji do hotelu v Pětidomí a sdělil Kateřině, že ji zítra večer odveze do Pőchlaru. Kateřina v hotelu už pokojně spala, když Karel Schenk a Schlossarek odjeli ke statku napřed, aby na Huga a Kateřinu počkali a „uvítali“ je. Připravili velmi zvláštní uvítání.