Nastal čas pro zazimování chat a chalup, ochraňte je před živly i zloději

Češi jsou národem chalupářů, na svých rekreačních sídlech tráví víkendy i dovolené. A nejinak tomu bylo i letos, i když přeci jen letošní sezóna byla mírně odlišná. Pandemie koronaviru a s ní související ztížené podmínky pro cestování, stejně tak obavy lidí z návštěv zahraničních destinací měly vliv na to, že Češi na chalupách strávily mnohem více času než v předchozích letech.

Chalupáři se nevěnovali jen odpočinku, valná většina se pustila i do zvelebování svých nemovitostí. Jak ukázal například průzkum Generali České pojišťovny, Češi na letních sídlech nešetřili, 84 procent chalupářů investovalo až 100 tisíc korun, každý sedmý až osmý dokonce až půl milionu.

Chalupy či chaty pro mnohé Čechy představují jejich druhé domovy, a proto je potřeba se k nim i tak chovat a před příchodem zimy je na dobu, kdy zůstanou opuštěné, důkladně připravit.

„Setkali jsme se s případy, kdy majitel chaty na podzim jen zavřel okenice a uzamkl vchod. Neprovedl žádné zabezpečení vodovodu a odpadu, nevypnul elektřinu a vůbec nevěnoval pozornost bezpečnostním opatřením před případnými zloději. Takových případů bohužel není málo,“ upozornil Jan Vlček ze Slavia pojišťovny.

Podle průzkumu Generali České pojišťovny mají téměř tři pětiny majitelů chat a chalup zkušenost s tím, že došlo k jejich poškození. Každý třetí řešil škody po přírodních živlech, čtvrtina pak škody způsobené zloději. Výjimkou není ani poškození způsobené hlodavci či hmyzem, se kterým se setkala pětina Čechů.

Voda: Nepřítel číslo jedna

Voda dokáže napáchat velké škody, samozřejmostí by tak měla být i kontrola střechy, zda v ní nejsou například uvolněné tašky, jimiž by se mohla dostat do domu. Vyčistěte i okapy, aby mohly odvádět déšť i tající sníh.

Nezapomeňte na odčerpání vody ze všech nádrží a vypuštění potrubí, aby v nich voda nezmrzla a potrubí neroztrhala. „Zkontrolujte také splachovací nádoby, nezapomeňte na bojler, ventily, kohoutky nebo čerpadla. Všechny tyto komponenty může led roztrhnout,” doporučil Vlček.

Poté, co se přebytečné vody zbavíte, nasypte do všech nádob sůl, která zaručí, aby případné zbytky kapaliny během zimy nezamrzly. Použít můžete i denaturovaný líh. Pokud nemáte ve vytápěcím systému vaší chalupy nemrznoucí kapalinu, je třeba vypustit i toto vedení.

Mnohé starší nemovitosti trápí vlhkost, pokud je to i váš problém, vyplatí se veškeré oblečení, peřiny či ložní prádlo na zimu uskladnit do vzduchotěsných pytlů, případně je z domu odvézt. Pokud řešíte i vlhké zdi, nezapomeňte na jejich ošetření speciálními přípravky proti tvorbě plísní. Také od zdí odtáhněte nábytek, abyste předešli jeho plesnivění.

Myším vstup zakázán

Myši i jiní hlodavci jsou stálými obyvateli venkovských sídel. Přes léto vám s jejich přemnožením může pomoci třeba kočka, stejně tak stálý ruch v domě jim nesvědčí. Ovšem ve chvíli, kdy odjedete, nic jim v jejich nastěhování už bránit nebude. A tomu je třeba předejít.

Utěsněte proto všechny skuliny i díry, kterými by se mohly do domu dostat, na různých místech rozmístěte i pastičky. Také skříně nechte otevřené dokořán, myši totiž lákají temné kouty.

Projděte spíž a všechny nedojedené zbytky jídel odstraňte. Suché potraviny i ty s delší trvanlivostí uložte do vzduchotěsných nádob. Nezapomeňte vypnout lednici a mrazák a obojí pečlivě vymýt.

Zloději nesmí dostat šanci

Mnozí nenechavci se na konec chalupářské sezóny vysloveně těší. Začínají jim totiž žně. Bohužel někteří majitelé rekreačních nemovitostí jim to dost usnadňují. Abyste nepatřili mezi ně a váš objek se tak nestal terčem zlodějů, držte se několika zásadních rad. Především se ujistěte, že je veškeré zabezpečovací zařízení (okenice, závory apod.) aktivní.

„V okolí domu by nemělo zůstat na očích nic cenného, co by mohlo přilákat lupiče, výjimkou není upevnění všech volně stojících předmětů včetně zahradního nábytku. Doporučujeme uklidit i všechny žebříky a nářadí,” uvedla Eva Svobodová z pojišťovny Uniqa.

Všechny vstupní dveře, branku i bránu opatřete kvalitním zámkem. Rozhodně na nich nešetřete a volte raději ty s ochranou proti odvrtání. Zamkněte také dveře uvnitř objektu a zabezpečte okna, ideálně uzamykatelnými okenicemi, bezpečnostními fóliemi či mřížemi. Nezapomeňte také na méně obvyklé vstupy, jako jsou sklepní okénka či světlíky.

Cennosti odvezte

„Zcela zásadní je nenechávat v opuštěné nemovitosti cennosti a nejlépe ani zahradní techniku. Právě to jsou věci, které mohou zloději nejlépe udat v nejbližší zastavárně. Pokud je navíc ponecháte tak, že jsou vidět oknem, či je dokonce necháte válet různě po zahradě, je to pro zloděje ta nejlepší pozvánka,“ upozornil Filip Sušanka ze společnosti Ekospol.

Je také víc než pravděpodobné, že zloděj se zaměří na váš dům, pokud bude působit dojmem dlouhodobě opuštěné nemovitosti. Proto je dobré vytvořit zdání, že v něm někdo stále bydlí.

„Existuje spousta časových spínačů, které mohou i nepravidelně rozsvěcovat světla či pouštět televizi. Výhodou jsou i ochotní sousedé, kteří zůstávají i přes zimu. Ti pravidelně vyberou poštovní schránku či v případě potřeby odhrnou od chaty sníh. Zároveň vás mohou upozornit v případě, že se kolem chaty děje něco podezřelého,“ dodal Sušanka.

Kvalitní pojistka je základ

Udělali jste vše pro to, abyste svou nemovitost co nejlépe ochránili, přesto došlo ke škodě. V takovém případě jistě oceníte, že jste si svou nemovitost pojistili. Kvalitní pojistka by měla krýt stejná rizika jako pojištění rodinných domů. Velmi důležité je pojištění pro případ krupobití, vichřice a nadměrné tíhy sněhu nebo námrazy. Každá rekreační nemovitost by měla být pojištěna i pro případ požáru a výbuchu.

Pokud jsou v blízkosti vaší chalupy vzrostlé stromy, mělo by se sjednávané pojištění vztahovat i na škody způsobené pádem stromů. Je-li poblíž vaší nemovitosti nějaký vodní tok, rozhodně byste neměli zapomenout ani na pojištění povodně a záplavy.

Nedílnou součástí vaší pojistky by mělo být i sjednání pojištění domácnosti, zvlášť pokud máte domácnost své rekreační nemovitosti vybavenou cennějšími předměty, které v domě necháte.

Čas od času svou pojistku aktualizujte. odborníci doporučují minimálně jednou za čtyři roky a pochopitelně vždy při zásadnějším zásahu do stavby, například v případě rekonstrukce.