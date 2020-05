Každý třetí Čech přišel o část příjmů, může za to pandemie

Lidé musí sahat do úspor, které se pomalu tenčí. Podle průzkumu by téměř čtvrtina oslovených s finanční rezervou nevystačila ani měsíc, pro další pětinu by jeden měsíc byl maximální dobou, kterou by z rezervy dokázala pokrýt. V domácnostech s příjmem do 20 tisíc korun je dokonce 60 procent těch, kteří mají rezervu na maximálně jeden měsíc.