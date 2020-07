Byty mohou v některých lokalitách zlevnit, byly nadhodnocené

Ceny nemovitostí v Česku se až do začátku epidemie koronaviru šplhaly do rekordních výšin. Už v závěru loňského roku přitom byly podle České národní banky nadhodnocené o 15 až 25 procent. Podle guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka by ale během nynější krize mohly nemovitosti alespoň v některých lokalitách o něco zlevnit.