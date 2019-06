bab, Novinky

Dramatický nárůst počtu volných míst v uplynulých dvou letech (159 tisíc volných míst v dubnu 2017 vs. 340 tisíc volných míst v dubnu 2019) významnou měrou přispěl k vyšším mzdám ve všech sektorech. Mnohé firmy se právě zajímavým ohodnocením či různými benefity snaží nalákat chybějící zaměstnance.

A právě výše mzdy patří k nejčastějším důvodům, proč lidé práci mění. V průzkumu společnosti Hays více než dvě pětiny Čechů kývly na nabídku vyšší mzdy a zaměstnavatele změnily.

Druhým nejčastějším důvodem, který zmínily téměř dva lidé z pěti, je nespokojenost s vedením společnosti či v týmu, na třetím místě se pak objevila náplň práce, která nevyhovuje pětině respondentů, lokalita byla problémem pro osm lidí ze sta.

Většina zaměstnanců si vloni polepšila

Sedm lidí z deseti si podle průzkumu v loňském roce finančně polepšilo, zaměstnavatel jim přidal. U pětiny z nich se plat navýšil do pěti procent, každému šestému pak mzda vzrostla o pět až deset procent. Třetina se dočkala více než desetiprocentního navýšení, přičemž poměrně razantním zvýšením mzdy, které převyšovalo 20 procent, byl odměněn každý šestý dotázaný.

Jak vzrostla v 2018 mzda kvalifikovaným zaměstnancům

FOTO: Martin Havelka, Novinky

Se svým finančním ohodnocením je spokojena většina respondentů, v průzkumu ji vyjádřily téměř dvě třetiny oslovených. Naopak pětina lidí se cítí být v porovnání se situací na pracovním trhu či konkurencí podhodnocena.

Mzdy porostou i letos



Ze studie PwC PayWell společnosti PwC vyplývá, že v letošním roce firmy plánují navyšování mezd obdobným tempem jako v uplynulých letech, v průměru pak o 4,8 procenta.

Nejvíce se podle plánu zvýší mzda pracovníkům sektoru obchodu a distribuce (6,5 procenta), nejmenší nárůst mohou očekávat zaměstnanci ve farmaceutickém sektoru (tři procenta).

Společnosti v automobilovém průmyslu loni navýšily mzdy v průměru o 6,5 procenta, ale letos se navyšování mezd mírně zpomalí. Firmy v tomto sektoru plánují navyšovat mzdy v průměru o šest procent. Ve finančním sektoru je plán navýšení pro letošní rok 5,6 procenta a ICT společnosti plánují nárůst o 3,7 procenta.

Především mladí jsou otevření novým nabídkám



Ovšem ani nástup do nového zaměstnání není důvodem pro to, aby lidé přestali sledovat další pracovní nabídky. Minimálně polovina oslovených by se nebránila změně svého současného zaměstnání v případě zajímavé pracovní příležitosti.

„Lidé chtějí z aktuálně dobré situace na pracovním trhu vytěžit co nejvíce. Řada z nich ani nemusí práci aktivně hledat a pouze přijímá a hodnotí nabídky, které získá napřímo, například prostřednictvím profilu na sociálních sítích,” uvedl Ladislav Kučera ze společnosti Hays.

Jak dále dodal, častější změny zaměstnavatelů je možné sledovat hlavně u mladých lidí, kteří své místo na pracovním trhu teprve hledají. „Zkoušejí tak různé možnosti a trh jim to umožňuje,“ doplnil.

Tento trend potvrdil i průzkum Gallupova ústavu, podle něhož mladší kvalifikovaní zaměstnanci fluktuují několikanásobně více než jejich předchůdci. Většina z nich je připravena kývnout na zajímavou nabídku a více než pětina místo v posledních letech opravdu změnila, což je třikrát více než u generací předchozích. Mileniálové (18 - 38 let) jsou též otevřenější novým výzvám. Až tři pětiny oslovených potvrdily odhodlání využít novou nabídku, pokud by přišla.