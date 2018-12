Barbora Buřínská, Novinky

„Pondělí nemá zrovna nejlepší image. Internet je přímo zaplavený vtipy, které tento den vykreslují jako mezinárodní den smutku, úzkostí a depresí. I přesto, že v rámci několikaleté analýzy pondělky vycházejí nejhůře, na druhou stranu jde v případě Štědrého dne a Silvestra o klidné dny,” uvedl pro Novinky Václav Bálek, mluvčí pojišťovny Allianz.

Jak dále dodal, během Vánoc a Silvestra se stává pouze 40 procent škod a nejklidnější je bezkonkurenčně právě Štědrý den. Relativně víc případů pak jde na vrub Silvestra. „Z toho tedy vyplývá, že motoristé jsou pozornější, klidnější a zloději i vandalové zřejmě také světí Vánoce. Podíváme-li se na vánoční dny pouze optikou motoristické statistiky, dochází jenom ke 30 procentům škod v porovnání s jinými dny v roce, tedy až o 70 procent méně,” doplnil.

Štědrý den: Požáry adventních věnců i kuriózní úrazy



I přesto, že Štědrý den patří z pohledu pojišťoven mezi klidnější dny, není radno se na to spoléhat. Jak ukazují statistiky, v domácnostech vrcholí předvánoční přípravy, hoří svíčky na adventních věncích, pak stačí chvilka nepozornosti a na malér je zaděláno.

„Stále častěji se setkáváme s požáry adventních věnců, zatímco vánoční stromky už skoro nehoří,“ uvedla pro Novinky Eva Svobodová z pojišťovny Uniqa, zároveň však upozornila, že během adventu je více úrazů v domácnostech kvůli horečnému úklidu. „U nejzávažnějších zranění vévodí pády ze štaflí,“ dodala.

Jak ukázal průzkum pojišťovny Generali, Češi milují pohled na hořící svíčky. V průměru jich každá domácnost během zimních svátků zapálí deset. Ovšem svíčka je očima hasičů otevřený oheň, který dokáže ničit domy a byty, ale i zraňovat a zabíjet. Loni právě oheň zničil Štědrý den v 53 domácnostech v Česku.

V Allianz evidují i dost kuriózní štědrovečerní pojistné události, které jim klienti nahlásili: „Doma jsem přenášel pod stromeček ve tmě, aby rodina nic nevěděla, nový televizor, se kterým jsem upadl. Jeho hrana mi přerazila prostředníček pravé ruky. Televizor jsem zachránil, prst ne.”

„Na Štědrý den po nazdobení stromečku na něj začal můj pes skákat a strhávat z něj ozdoby. Snažila jsem se, aby to nedělal, a tak jsem si stoupla mezi psa a stromeček. Když jsem to dvakrát zopakovala, pes mě opakovaně kousl do ruky,“ postěžovala si další klientka.

„Tatínek chtěl nenápadně ozdobit stromeček a nadělit pod něj dárky, a protože bydlíme v 1. patře, rozhodl se, že tam v rámci utajení vyleze po okapové rouře a přes balkon. Dárky měl v batohu na zádech. Následoval sled těchto událostí: 1. roura se ale utrhla. 2. skleněné dárky ho pořezaly. 3. okapová roura mu udělala podlitinu na hlavě,” popsal klient pojišťovně.

Ke štědrovečerním úrazům patří především úrazy v kuchyni. Více než polovina Čechů se podle Generali během přípravy štědrovečerní tabule zranila. „Manipulace s horkými plechy s cukrovím nebo zabíjení a následné zpracování kapra si tak během Vánoc zřejmě vybírá svoji daň i na straně lidí. A obvykle to odnáší ženy – úraz při vaření jich bez ohledu na konkrétní generaci přiznalo 66 procent, u mužů to bylo jen 58 procent,“ doplnil Jan Marek z Generali.

Pověstná zapíchnutá kost v krku patří mezi nejčastější potíže Vánoc. Průzkum ukázal, že na Štědrý den potrápila každého čtvrtého Čecha.

Silvestr: Petardy i přemíra alkoholu



Během Silvestra však už oproti Štědrému dni dochází k většímu počtu pojistných událostí. Na vině jsou často škody způsobené petardami, ale i nadměrnou konzumací alkoholu.

V těchto případech byste ale měli být na pozoru. Pojišťovny jsou totiž při řešení škod způsobených tzv. pod vlivem velmi přísné. Mohou totiž odmítnout vyplatit pojistné plnění či ho podstatně zkrátit.

Pozor si dejte i na to, abyste nezpůsobili škodu při používání zábavní pyrotechniky. „Způsobíte-li škodu, z odpovědnostního pojištění ji hradit nelze," upozornil Bálek a jak dále dodal: „Důležitější je proto mít sjednané majetkové pojištění, kde sice škoda způsobená pyrotechnikou úplně nesplňuje definici výbuchu, ale Allianz by ji svým klientům zaplatila.”

A jak je to s pondělky během roku?



Statistiky pojistných událostí od roku 2015 však pondělky běžného roku vynesly na vrchol smolných dnů týdne.

Například nejvíce škod z povinného ručení i havarijního pojištění během letošních tří čtvrtletí vzniklo právě první den týdne. A zatímco u povinného ručení je počet pondělních škodných událostí dlouhodobě srovnatelný s pátkem, škod z havarijního pojištění bylo za poslední čtyři roky v pondělí vždy suverénně nejvíce z celého týdne.

Pondělky vedou i v počtu nahlášených pojistných událostí v cestovním pojištění. Za poslední tři roky klienti pojišťovně v prvních dnech týdne naúčtovali nejvíce náhrad škod za léčebné výlohy.

Také v rámci pojištění podnikatelů a průmyslu od roku 2015 připadá na pondělí nejvíce pojistných událostí, konkrétně jedna pětina.