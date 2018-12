Barbora Buřínská, Novinky, Právo

Téměř devět z deseti uživatelů internetu koupí alespoň některé z vánočních dárku v e-shopech. Většina z nich se na objednávky dárků vrhne ve druhém prosincovém týdnu, tedy od 10. do 17. prosince. Jen během tohoto období by měly podle odhadů obraty e-shopů atakovat hranici pěti miliard korun.

„Internetové obchody čeká sedm dní, během kterých dosáhnou v průměru až trojnásobku obvyklých prodejů. Oproti loňskému roku čekáme během Vánoc nárůst on-line prodejů o přibližně 16 procent. To by v konečném zúčtování mělo za celé předvánoční období znamenat více než 44 miliard korun, tedy třetinu celého roku,” uvedl výkonný ředitel APEK Jan Vetyška.

„Tradičním vrcholem by pak mělo být pondělí 10. prosince. Také v následujících dnech budou zákazníci zasílat objednávky ve velkém, a tak můžeme znovu očekávat rekordní výsledky,“ doplnil.

Nejčastější útraty mezi dvěma až pěti tisíci

Útraty v e-shopech podle dostupných údajů každoročně rostou. Letos nejvíce lidí oslovených v průzkumu APEK plánuje nakoupit dárky v rozmezí od dvou do pěti tisíc korun (zmínily dvě pětiny oslovených). Více než pětina pak utratí od tisícovky do dvou tisíc, další zhruba pětina lidí plánuje útraty vyšší, mezi pěti až deseti tisíci korunami.

„Nákupy on-line rostou v absolutních číslech každoročně a také aktuální vánoční výzkum potvrdil, že naši zákazníci se chystají opět utrácet na internetu o něco víc. Zatímco v roce 2014 chtělo nakoupit v e-shopech vánoční dárky v hodnotě mezi 5 a 10 tisíci 14 procent respondentů, letos je to o pět procentních bodů víc,“ upřesnil Vetyška.

Nejvíce budou na internetu utrácet lidé ve věku 35 až 44 let, čtvrtina z nich má plánu nakoupit v e-shopech dárky za pět až deset tisíc korun, každý devátý dokonce vydá přes 10 tisíc korun.

Naopak nejméně podle očekávání zaplatí za dárky v on-line obchodech nejmladší respondenti. Ve věkové kategorii do 24 let tři z deseti oslovených zmínily, že mají v plánu za dárky na síti utratit od 500 do tisíce korun.