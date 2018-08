Martin Procházka, Právo

„Nejvíce se setkáváme s tím, že za vysokými účty stojí další členové rodiny. Například dítě je zvyklé hrát si s telefonem svých rodičů, kterým najednou přijde účet na dva tisíce korun. Jedná se třeba o to, že si děti stáhly hry nebo aplikace a rodiče potom volají na infocentra operátorů, že si nic takového neobjednali. Potom se ale většinou ukáže, že telefon byl v době objednání v rukou potomka,“ řekl Právu výkonný ředitel Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) Jiří Grund.

To, že by docházelo k excesům, kdy by se do telefonu naboural někdo cizí, se podle něj stává jen v ojedinělých případech a je to i díky tomu, že lidé stále více dbají na bezpečnost a nastavují si lepší úroveň zabezpečení.

PIN je základ

Mobilní zařízení by si měli všichni chránit nejméně čtyřmístným kódem PIN. Důležité také je dávat pozor, kde se na internet z mobilu či tabletu připojujete.

„Bezpečnost bych rozdělil do dvou kategorií. První je bezpečnost přístupu do mobilního telefonu, do které spadají záležitosti jako PIN kód. Ten může mít mnoho čísel a jsou i možnosti zadat písmena. To vše zabraňuje tomu, aby se nepovolaný člověk dostal do mobilu uživatele. Určitě bych ale lidem, kteří používají mobil na internetové bankovnictví nebo finanční služby jako obchodování s akciemi, doporučil, aby měli ochranu mobilu co nejsilnější. To znamená, aby preferovali delší PIN kód,“ uvedl Grund.

Pozor na veřejné wi-fi

Druhou kategorií je připojení přes wi-fi.

„Jde o komunikaci telefonu se sítí neboli o to, jak je telefon k internetu připojen. Když používáte mobilní bankovnictví a jste na veřejné wi-fi síti, která není nijak zabezpečená, tak by případný hacker mohl vidět všechny přístupové údaje, kterými se hlásíte do banky. Je obrovsky nebezpečné u finančních služeb využívat je na veřejné wi-fi síti,“ upozornil.

Jen prověřené aplikace

Existují dva typy sítí, které se dají považovat za bezpečné, a to domácí wi-fi, kterou máte zabezpečenou heslem, nebo použít klasické připojení svého operátora, které je šifrované. To je už ve chvíli, když odchází k nejbližšímu vysílači, zašifrované a není možné, aby si vaše data někdo přečetl.

Další oblastí, na kterou je třeba dát pozor, je bezpečnost aplikací, které v telefonu používáte. Podle Grunda to znamená stahovat do telefonu pouze aplikace prověřené a dostupné v obchodu Google Play pro uživatele smartphonů s operačním systémem Android nebo App Store pro uživatele telefonů od firmy Apple.

„Tam máte jistotu, že by aplikace měly být prověřené a neměly by mít zadní vrátka, jak do telefonu uživatele proniknout. Typicky se to týká telefonů se systémem Android. Pokud si stáhnete aplikaci z internetu, vždy existuje pravděpodobnost, že tvůrce aplikace může do mobilu uživatele pronikat, a to vytváří bezpečnostní riziko,“ doplnil výkonný ředitel APMS.

Podle něj je z hlediska bezpečnosti lepší krátký PIN, který si zapamatujete, než dlouhý, který máte na papírku napsaný v peněžence, kterou vám mohou ukradnout i s telefonem.

Lepší je delší heslo

„Když si mobil zabezpečím čtyřmístným PIN, není to chyba. Je to mnohem lepší, než když není zabezpečený vůbec. Pokud ale nemáte problém pamatovat si hesla, rozhodně bych doporučoval heslo delší,“ uvedl.

Zkušenosti bezpečnostních expertů ale podle něho ukazují, že velmi přísná hesla, která mají mnoho znaků, vedou k tomu, že heslo mají napsané na klávesnici počítače nebo v peněžence a heslo pak postrádá smysl.

Z hlediska bezpečnosti Grund preferuje PIN před otiskem prstu nebo odemknutí telefonu pomocí rozpoznání obličeje. Zabezpečení otiskem prstu vstup do aplikace či telefonu zjednodušuje a zrychluje. Záleží ale na tom, jak často uživatel do aplikace přistupuje.

„Pokud je to pětkrát denně, tak rozumím tomu, že je obhajitelné zjednodušení přihlásit se otiskem prstu. Pokud tam ale půjdu jednou za dva týdny, spokojil bych se se zadáním kódu, o němž si myslím, že je z hlediska bezpečnosti na vyšší úrovni než otisk prstu,“ radí výkonný ředitel APMS.

Zablokovat mobil a smazat data

Když už telefon ztratíte nebo jej někdo ukradne, je důležité se dostat co nejrychleji k počítači nebo si od někoho půjčit mobil a přes internet vlastní telefon zablokovat a smazat veškerá data, která jsou v něm uložena.

Pokud někdo ukradne starý telefon, přijdete o telefonní seznam a někdo jej může zneužít formou prémiových SMS.

„Ale ve chvíli, kdy máte smartphone, škod se může stát mnohem víc. Obě nejrozšířenější platformy, tedy Android od Googlu a iOS od Applu umožňují mimo jiné to, že data v telefonu můžete na dálku smazat a útočník se k datům nedostane,“ dodal Grund.