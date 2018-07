Barbora Buřínská, Novinky

„Dobře nastavená pojistka by měla mít především kvalitně zajištěná rizika pro případ invalidity všech tří stupňů, následků závažných onemocnění a trvalých následků vzniklých úrazem. To je totiž hlavní důvod, proč toto pojištění vůbec existuje. Na investiční složku by neměl být kladen majoritní důraz. Její funkce je zde důležitá, ale doplňková,” upozornila Eva Krutáková z pojišťovny Aegon.

Pojistná částka pro případ smrti by měla odpovídat dvoj- až trojnásobku ročního příjmu klienta Milan Káňa, Kooperativa

Každý člověk je jedinečný, což by mělo reflektovat i nastavení životní pojistky, uvedl pro Právo uvedl Jan Matoušek z České asociace pojišťoven (ČAP).

„Správně sjednané životní pojištění má odpovídat v první řadě potřebám konkrétního člověka a přinášet užitek jeho rodině. Je tedy nutné zvážit konkrétní životní situaci, na základě které si zvolíte ta rizika a pojistné částky, jež nejlépe odpovídají vašemu životnímu stylu,” podotkl.

Někteří klienti se bohužel setkali i s pojišťovacími poradci, kteří s nimi, často ve snaze získat co nejvyšší provizi, uzavřeli nevýhodné smlouvy, kde pojistné krytí je minimální či dokonce nulové. V případě pojistné události pak pojistka neplní svůj účel a klientovi či jeho rodině (v případě úmrtí) není vyplaceno žádné či naprosto minimální plnění.

„Obecně doporučujeme, aby pojistná částka pro případ smrti odpovídala dvoj- až trojnásobku ročního příjmu klienta,” doplnil Milan Káňa z Kooperativy.

Navíc vzhledem k tomu, že lidé nemají mnohdy žádnou jistotu zhodnocení své investice, může dojít i k tomu, že na celém pojištění nakonec prodělají.

„Klienty upozorňujeme na to, že u fondů a portfolií není výše zhodnocení garantována, a investiční riziko tedy nese v plném rozsahu pojistník, který svou investiční strategii volí. Z tohoto důvodu není zaručena ani návratnost původně investované částky," uvedla Renata Čapková z České podnikatelské pojišťovny.

Finanční arbitr: Smlouva s nulovým krytím je neplatná

Životní pojistkou s nulovou pojistnou částkou se zabýval i finanční arbitr, který počátkem roku rozhodl o její neplatnosti. Jeho závěr, že v pojistných smlouvách uzavřených na spoření s nulovou pojistnou částkou je právní vada, se týká nejen posuzovaného sporu, ale i smluv jiných pojišťoven.

O několik týdnů později se finanční arbitr opět vyslovil ve prospěch klienta. Jeho nález se týkal nejednoznačných podmínek zahrnutých v pojistné smlouvě.

„Z pohledu právních zvyklostí v České republice bylo řešení těchto sporů velmi překvapivé. Soudy totiž ve většině případů rozhodují ve prospěch platnosti smluv,” uvedl k závěrům finančního arbitra Matoušek.

ČAP: Snahy advokátních kanceláří jsou účelové

Špatně nastavených životních pojistek jsou podle expertů desítky až stovky tisíc. A právě na ně cílí před několika měsíci spuštěné webové stránky podvedeniklienti.cz, jejichž prostřednictvím se mohou nespokojení klienti obrátit se svou smlouvou na finančního arbitra.

„Klienti nejméně dvou pojišťoven už mají v rukou pravomocné nálezy finančního arbitra, že jejich smlouvy na investiční životní pojištění jsou neplatné a že jim pojišťovny mají vrátit všechny peníze, které jim klienti v průběhu let zaplatili. Protože si klienti tímto kolečkem již prošli, chtějí upozornit ostatní stejně postižené lidi na celý problém a dát návod, jak postupovat. Důležité je totiž například přerušit běh případného promlčení," uvedl na tiskové konferenci pořádané k představení iniciativy počátkem března mluvčí poškozených klientů Jiří Chvojka.

Na aktivity zástupců klientů pojišťoven reagoval i Jan Matoušek, podle něhož „skupina advokátů, jež se domáhá neplatnosti celého portfolia smluv, šíří v médiích poplašné zprávy o neplatnosti stovek tisíc až milionů smluv, a to i přesto, že žádná neplatnost celých balíků smluv neexistuje a nálezy finančního arbitra nelze považovat za precedenty”.

„Česká asociace pojišťoven považuje snahy těchto advokátních kanceláří a těch, kteří je zastupují, za účelové. Vyvoláváním paniky se pokoušejí vytvořit kauzu a získat co nejvíce klientů. Proto chce varovat před paušalizací sporů. Již v minulosti jsme byli svědky podobných praktik, kdy zástupci iniciativy PoplatkyZpet.cz klientům slibovali vyhrané soudní spory. Výsledkem však byly náklady na právní zastoupení a náhrady soudních řízení u prohraných sporů,” upozornil Matoušek.