Každý rok se podle statistik rozvede 25 tisíc párů, které jsou spolu v průměru 13 let.

„Za takovou dobu mají manželé kromě společných zážitků nashromážděný i majetek, nemovitost. Spory o jeho rozdělení tak Češi považují při rozvodu či rozchodu za největší problém, vyjma péče o děti. V případě rozvodu by podle našeho průzkumu svůj byt či dům prodali a začali znovu,“ uvedl Marian Holub, z finanční skupiny Wüstenrot, která průzkum s pomocí agentury Ipsos provedla.

Menší, ale můj

Otázka bydlení je při rozvodu kritická pro osm procent respondentů. Více než tři pětiny by při hledání nového bydlení preferovaly menší byt. Zachovat si stejný prostor by chtěla pětina oslovených, naopak devět ze sta by ho dokonce v takovém okamžiku chtělo zvětšit.

Menší byt by hledali i ti, kteří mají děti, a to dokonce v 76 procentech případů.

„Rodiče samoživitelé jsou podle statistik nejvíce ohroženi chudobou. Za pronájem dají běžně 30 procent svého příjmu. Uvědomíme-li si fakt, že čtvrtina loni rozvedených manželství měla více dětí, a že třeba školní dítě stojí měsíčně přes pět tisíc korun, je to pro rodinu jen s jedním živitelem velmi zatěžující částka,“ upozornil Petr Soukup z Institutu sociologických studií Univerzity Karlovy.

Každý šestý by rekonstruoval

Do rekonstrukce nového bydlení by se pustilo 15 procent dotázaných Čechů žijících v sezdaném či nesezdaném partnerství či rozvedených.

„Rozvod je finančně nákladnou záležitostí. Přesto by 15 procent raději volilo nezrekonstruovaný objekt, zřejmě z důvodu pravděpodobnější nižší ceny. Rekonstrukce totiž zvyšuje hodnotu jednotky asi o 10 až 15 procent, v závislosti na typu úprav. Zároveň při ní realizujete své představy o bydlení,“ doplnil Holub.

Novostavba by byla lákavá pro čtvrtinu Čechů a desetina by volila jinou variantu, třeba návrat k rodičům či jednoduše cokoli, co by se jim naskytlo.