Jak ukázal únorový průzkum agentury NMS Market Research, Češi jsou v otázce financí poměrně otevření. Přesný příjem svého partnera totiž zná 71 procent dotázaných, přičemž důvěra spojená se svěřením výše platu pochopitelně roste s vážností vztahu. Zatímco u partnerů, kteří spolu nebydlí, znají přesnou částku jen asi čtyři z deseti, u sezdaných párů jsou to už čtyři pětiny.

„Překvapivým zjištěním naopak bylo, že znalost konkrétního platu stoupá s rostoucím příjmem domácnosti. Smysl by dával spíše opačný výsledek, kvůli striktnějšímu dodržování rozpočtu u rodin s nižším příjmem,“ uvedl Kamil Kunc, z NMS Market Research.

Zadaní Češi si majetek před svými milovanými většinou nechrání. Manželskou smlouvu mají jen tři procenta dotázaných. Tři pětiny ji nemají, ale nevadila by jim, a celkem 37 procent ji nemá, ani by ji nikdy nechtělo. Z nezadaných účastníků průzkumu by si ji zřídilo 69 procent oslovených.

Všechno napůl

Finance často bývají příčinou partnerských hádek, proto mnozí odborníci doporučují mít v otázce příjmů i výdajů jasno hned od počátku.

V Česku je nejčastější dělení výdajů za domácnost přesně napůl, tak to alespoň řeší dvě pětiny respondentů se společným bydlením. Z těch, kteří zatím společnou domácnost nemají, dělení půl na půl jako optimální řešení uvádějí dokonce téměř tři pětiny lidí.

Dalším oblíbeným způsobem dělby výdajů je ten, že platí, kdo na to zrovna má (30 procent). Necelá čtvrtina dotázaných se přiklonila k názoru, že by více měl platit muž.

Pro tři čtvrtiny dotázaných je samozřejmostí pomáhat finančně partnerovi, pokud by vydělával výrazně méně. Každý šestý tak už dokonce v současnosti činí. Pouze každý stý člověk odpověděl v této otázce jasné ne.

„Reálně pomáhají častěji muži než ženy. Zatímco u mužů to tak bývá téměř ve čtvrtině případů, žen, které tak činí, je pouze desetina. To však samozřejmě nevypovídá o větší štědrosti mužů, jako spíše o faktu, že v Česku je stále silná platová nerovnost ve prospěch můžu,“ dodal Kunc.

Častěji na příjmu partnera záleží ženám

S tím, že na schůzce by měl vždycky platit muž, souhlasí pouze 28 procent dotázaných. Tři z deseti Čechů naopak věří, že na tom, kdo platí, vůbec nezáleží. Každý desátý vyžaduje při placení rovnováhu.

Muži by dle názoru respondentů měli hradit zejména výdaje za auto (59 procent), platit v restauracích (57 procent) nebo na koncertech či v kinech (40 procent).

Co by měl platit vždy muž? Místo Jak to vidí muži Jak to vidí ženy Restaurace/kavárna 60 % 54 % Kino/divadlo/koncerty 45 % 35 % Výdaje za auto 61 % 57 % Šperky 29 % 22 % Potraviny a další věci do domácnosti 17 % 12 % Oblečení 13 % 4 % Věci pro děti 15 % 10 % Elektronika 43 % 33 % Internet/kabelovka/mobil 42 % 24 % Ani jedno z uvedených 22 % 24 % Zdroj: NMS Market Research



Obsah peněženky není při výběru partnera zásadní, určitý vliv se mu ale přece jen upřít nedá. Hlavně podle stavu bankovního účtu si svého přítele vybírá každá sedmá žena. U mužů je číslo ještě nižší, jen pro 11 procent z nich jsou partnerčiny finance rozhodujícím faktorem.

Naopak za nedůležitý považuje příjem partnera 30 procent žen, u mužů je to pak ještě více, a to 45 procent. Zbytek respondentů na peníze sice kouká, ale nehrají pro ně při výběru partnera nijak klíčovou roli.

Češky nemají problém s nižším výdělkem, než jaký přináší domů jejich partner. Zatímco téměř čtyři z pěti žen na tom nevidí vůbec nic špatného, pro muže představuje menší příjem už větší problém. Nevadí jen třem pětinám z nich.