Banky mají od 13. ledna 2018 nově povinnost otevřít svá bankovní rozhraní také dalším prověřeným bankovním a nebankovním aplikacím. Pro klienty to znamená, že data o svém bankovním účtu mohou poskytnout i třetím stranám.

ČTĚTE TAKÉ Účty u více bank zvládne jedna aplikace

„Řada klientů má dnes účet ve dvou a více bankách a nyní se otevírá příležitost, aby banky svým klientům umožnily přistupovat přímo z jejich bankovnictví právě i k účtům, které mají klienti jinde,“ uvedl Jakub Feldstein z Air Bank, z jejíhož aktuálního průzkumu provedeného společností STEM/MARK vyplynulo, že tři z pěti Čechů, majitelů účtů ve více bankách, by uvítali možnost své účty navzájem propojit a přistupovat k nim přímo z internetového bankovnictví nebo mobilní aplikace jen jedné banky.

ČTĚTE TAKÉ

Češi nejsou žádní troškaři, peníze alespoň ve dvou bankách mají tři pětiny z nich

„Jak dokládají výsledky průzkumu, pro většinu klientů by propojení účtů bylo velmi pohodlné,” doplnil Feldstein. V průzkumu to zmínilo devět z deseti oslovených, kteří zároveň vyzdvihli zjednodušení i rychlost tohoto přístupu.

Pro dvě třetiny lidí je na možnosti přistupovat k více účtům pomocí jedné aplikace pozitivní to, že díky tomu získají lepší přehled o svých penězích a uvidí tak všechny zůstatky na jednom místě.

Na druhou stranu, lidé, kteří by propojení účtů nevyužili, nejčastěji zmiňovali obavy o bezpečnost svých dat (57 procent). Více než polovina to nepotřebuje a každý druhý má účty oddělené schválně a pohromadě je mít ani nechce.

Nebankovním aplikacím by data poskytl jen každý sedmý

Podstatně méně Čechů by podle průzkumu propojilo svůj bankovní účet s nějakou další, nebankovní aplikací. Využilo by to jen 15 procent respondentů, 46 procent lidí by bylo proti, dvě pětiny oslovených se ještě nerozhodly.

Pokud by lidé umožnili přistupovat nebankovním aplikacím k údajům z jejich bankovního účtu, nejčastěji by svá data poskytli aplikacím technologických firem (50 procent) nebo aplikacím telekomunikačních firem (24 procent). Aplikacím fintech společností by svá data podle průzkumu poskytlo každý jedenáctý z těch, kteří by novou možnost využili.

První vlaštovka: Creditas

Počínaje pondělím 15. ledna začíná poskytovat služby otevřeného bankovnictví vycházející ze směrnice PSD2 banka Creditas. Její klienti si tak mohou do svého internetbankingu integrovat běžný účet vedený u Fio banky.

Budou tak moci si zobrazovat informace o zůstatcích i zadávat platební příkazy. Účty dalších bank chce Creditas přidat během února.