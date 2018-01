Valorizace se týká všech druhů důchodů, vedle starobních a předčasných starobních důchodů tedy i invalidních a pozůstalostních. Zvýšení důchodů provede Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) automaticky, není potřeba o ně žádat. Na konci září dosahoval průměrný starobní důchod 11 828 korun.

Penze se skládá ze základní, tedy pevné části a procentní části. Základní výměra, která je stejná pro všechny druhy důchodů, se zvýší o 150 korun, tj. z 2550 korun na 2700 korun. Procentní výměra důchodu, která je individuální a závisí na získaných dobách důchodového pojištění a dosahovaných výdělcích, vzroste o 3,5 procenta. O 3,5 procenta se pak zvyšují i příplatky k penzi pro odbojáře a pozůstalé po nich.

Přidáno podle nového modelu

Vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD) loni poprvé přidávala podle nového modelu valorizace, který doporučila důchodová komise. Od letošního ledna se tak penze zvedají o polovinu růstu reálných mezd místo dosavadní třetiny. Kabinet teď může důchody zvýšit buď podle růstu cen zboží, které pořizují senioři, nebo podle růstu cen pro domácnosti. Vybere tu vyšší hodnotu.

Pokud by se přidávalo podle dřívějšího výpočtu, přilepšili by si penzisté a penzistky nyní od ledna pouze o 3,4 procenta. Průměrné zvýšení by tak od ledna bylo o 65 korun nižší, upřesnilo ministerstvo práce. Menšinová vláda Andreje Babiše (ANO) chce navíc ve Sněmovně prosadit změnu valorizace, která by měla zvýšit základní výměru důchodu z devíti na deset procent průměrné mzdy.

Věk odchodu do důchodu má strop

Vedle valorizace přináší letošní rok v oblasti důchodového pojištění řadu dalších změn. Týkají se i výplaty důchodů v některých případech nebo povinností příjemců penzí. Podle novely o důchodovém pojištění, která začala platit 1. ledna, se důchodový věk v budoucnu zastaví na 65 letech a dále neporoste.

Nyní se každý rok věková hranice pro nástup do penze odsouvá o dva měsíce u mužů a o čtyři měsíce u žen. Na 65 let by se měla dostat v roce 2030.

U dobrovolného důchodového pojištění, tzv. bez uvedení důvodů, se od 1. února 2018 nově zavádí podmínka, že přede dnem podání přihlášky musí občan získat alespoň rok pojištění, a to tzv. placeného pojištění neboli doby výkonu výdělečné činnosti, nikoli náhradní doby pojištění. Pro letošek činí minimální měsíční pojistné na dobrovolné důchodové pojištění 2099 korun.

Zmírnění podmínek pro sirotčí důchod

Od začátku února se zmírňují podmínky pro nárok na sirotčí důchod. Nově vznikne nárok na sirotčí důchod i v případech, kdy zemřelý rodič získal jen krátkou dobu důchodového pojištění (musí se jednat o dobu výkonu výdělečné činnosti), a to aspoň jeden rok, popřípadě u osoby starší 38 let aspoň dva roky.

Výplaty v zařízeních sociálních služeb

Změny v pravidlech se začnou od února týkat také výplaty důchodů do zařízení sociálních služeb. Dotknou se provozovatelů, klientů i jejich opatrovníků.

Mezi hlavní změny patří například to, že pouze čtyři typy zařízení poskytujících pobytové služby jsou oprávněny vyplácet důchody tzv. hromadným seznamem (tj. s převodem finančních prostředků na účet zařízení sociálních služeb). Jde o domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem a týdenní stacionáře, které jsou zřízeny podle zákona o sociálních službách.

Zařízení sociálních služeb je také jen zprostředkovatelem výplaty důchodu, a je tedy povinno příslušnou částku důchodci vyplatit v den její splatnosti (15. kalendářní den v měsíci), pokud je důchodce ke dni splatnosti důchodu klientem daného zařízení.

Výplata důchodu hromadným seznamem je možná jen se souhlasem poživatele důchodu či jeho opatrovníka; nově tedy lze tímto způsobem vyplácet důchody i lidem s omezenou svéprávností, kteří mají soudem určeného opatrovníka, pokud ten s tímto způsobem výplaty souhlasí.

Pokud zařízení sociálních služeb není jedním ze čtyř typů zařízení, nebude už moci důchody hromadným seznamem vyplácet. Jejich klienti musí ČSSZ požádat o výplaty důchodu buď v hotovosti prostřednictvím České pošty, nebo bezhotovostně na svůj účet či účet manžela či manželky.