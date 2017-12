Podle aktuálního průzkumu agentury Nielsen Admosphere pro společnost Profi Credit Vánoce slaví 96 procent obyvatel Česka. Lidé dodržují vánoční zvyky i tradice, více než čtyři pětiny oslovených pečou i vánoční cukroví a prakticky všichni (97 procent) kupují svým blízkým a přátelům vánoční dárky.

Vánoce v průměru za 10 tisíc



Vítr v peněžence však lidem nezpůsobí jen vynaložené tisíce korun za dárky. Citelný nárůst výdajů v předvánočním období způsobuje i nákup potravin, alkoholu, různých dekorací, surovin pro pečení cukroví, vánočního stromečku či adventního věnce.

Do těchto položek pravidelně investuje více než polovina respondentů, v průměru je přijdou na čtyři tisíce korun.

Pozitivní zprávou je, že se Češi kvůli nákupu dárků nechtějí zadlužovat Kamil Kunc, NMS Market Research

Vánoce jsou tak v Česku nejnákladnějším svátkem a pro většinu lidí představují výrazný zásah do rodinného rozpočtu. Češi za ně letos podle průzkumu v průměru utratí zhruba 10 tisíc korun, o pětinu více než v loňském roce.

Více než čtyři pětiny lidí nejsou schopny vánoční výdaje utáhnout z běžného domácího rozpočtu, musí si na ně našetřit, případně hledat zdroje jinde. Jen každý šestý oslovený se v průzkumu svěřil, že Vánoce pro jeho domácnost nepředstavují výraznou finanční zátěž, a je tak schopen je financovat z běžných příjmů, aniž by musel předem šetřit.

Málokdy je řešením i půjčka

Pro část populace je řešením pořídit vánoční nákupy na dluh, takových lidí je však jen zlomek, naprostá většina lidí se vánočním půjčkám brání.

„Pozitivní zprávou je, že se Češi kvůli nákupu dárků nechtějí zadlužovat. Tento názor sdílí téměř čtyři pětiny respondentů,“ uvedl Kamil Kunc, ze společnosti NMS Market Research, která mapovala postoj lidí k půjčkám na Vánoce.

FOTO: David Ryneš, Novinky

Každý sedmý dotázaný zmínil, že si sice ještě nikdy na dárky nepůjčil, ale do budoucna to nevylučuje. Tři lidé ze sta si již několikrát na dárky půjčili, čtyři ze sta tak učinili jen výjimečně.

Podle společnosti Profi Credit si ti, kteří se kvůli pokrytí vánočních výdajů zadluží, půjčují v průměru 10 tisíc korun.

Pravděpodobnost zadlužení klesá spolu s věkem i s dosaženým vzděláním, zatímco se základním vzděláním by si nikdy nepůjčily tři čtvrtiny lidí, do půjčky na Vánoce by nešlo téměř devět z deseti lidí s vysokoškolským vzděláním.