„Češi jsou jednoznačně přeborníci v on-line nakupování. V roce 2017 se podle dat Asociace pro elektronickou komerci v e-shopech protočí na 115 miliard korun. Tomu odpovídá i vysoké číslo doručovaných zásilek,“ uvedl Martin Kocík ze společnosti KPMG Česká republika, která si od společnosti Data Collect nechala zpracovat průzkum mezi tisícovkou respondentů.

V posledním měsíci si totiž nechalo zásliku poslat celkem 89 procent lidí, přičemž zhruba třetina využila zásilkovou službu jednou a téměř stejný počet lidí dvakrát. Více než čtvrtina z těch, kteří si zásilky nechávají běžně posílat, využila v jednom měsíci službu dokonce více než dvakrát.

Zboží si nechalo zaslat dokonce 96 procent obyvatel vesnic do 499 obyvatel, ve velkoměstech to je 88 procent.

Samoobslužný výdejní box Čechům „nevoní”

Tři čtvrtiny lidí preferují doručení do ruky soukromou přepravní společností. Druhou favorizovanou možností je vyzvednutí si zboží v kamenné prodejně, které vyhovuje zhruba dvěma třetinám lidí. Prakticky stejný počet lidí by upřednostnil výdejní místa typu Uloženka a Zásilkovna.

Naopak nejméně preferovanou variantou je samoobslužný výdejní box, u kterého se téměř 6 respondentů z 10 respondentů přiklání k tomu, že je to spíše krajní varianta.

Podprůměrně respondenti hodnotili i službu Balík na poštu od České pošty, které se rády vyvarují více než dvě pětiny respondentů.

Od pětistovky chtějí lidé dopravu zdarma

Cena za doručení je důležitým kritériem při výběru doručovací služby pro téměř čtyři z pěti respondentů.

S rostoucím věkem přitom její důležitost klesá, zatímco ve věkové skupině 18 až 24 let ji považuje za důležitou téměř devět z deseti oslovených, ve skupině 65 let a více to uvádí pouze přibližně každý druhý.

Téměř dvě pětiny lidí si myslí, že cena nákupu v internetovém obchodě, od které by mělo být doručení již zdarma, je 500 korun. Více než čtvrtina však zvolila dvojnásobnou částku, tedy tisíc korun.

Od jaké částky ceny nákupu v e-shopu by mělo být doručení zdarma 0 Kč 3 % 200 Kč 4 % 300 Kč 6 % 500 Kč 38 % 1000 Kč 28 % 1500 Kč 3 % 2000 Kč 4 % Zdroj: Průzkum Data Collect



Nejčastěji Češi platí kartou předem

Dva ze tří nakupujících v e-shopech platí za zboží nejčastěji předem, přičemž třetina lidí upřednostňuje platební kartu, tři lidé z deseti pak bankovní převod. Více než čtvrtina lidí pak platí převážně hotově na dobírku.

Rozdíly ve formách platby jsou i mezi muži a ženami. Muži při platbě předem častěji sáhnout po kartě (39 procent vs. ženy 26 procent), ženy raději peníze převádějí z účtu (36 procent vs. 22 procent mezi muži).

Platbu kartou předem upřednostňují především mladí lidé, ve věku 18 až 24 let to uvedlo 41 procent a v kategorii 25 až 34 let 42 procent nakupujících v e-shopech.