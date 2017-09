Vyplývá to z analýzy serveru bankovnipoplatky.com.

V roce 2010 přišly bankovní poplatky uhrazené od ledna do června průměrného bankovního klienta na 2200 korun. O sedm let později se tato částka snížila na 2093 korun. Podle serveru klienti vždy za prvních šest měsíců v roce zaplatili bankám od roku 2010 do roku 2017 celkem 188 miliard korun.

„Nutno dodat, že se nejedná o výsledky za celé roky, ale vždy pouze za první pololetí roku. Roční hodnoty jsou tak přibližně dvojnásobné,” doplnil Miroslav Zeman z bankovnipoplatky.com.

ČTĚTE TAKÉ

Většina Čechů stále bankám měsíc co měsíc platí desítky až stovky korun

Zatímco na počátku desetiletí byl pokles spíše mírný, v letech 2015 až 2017 se výrazně zrychlil. Důvodem je především zvyšující se konkurence na bankovním trhu, kdy právě výše poplatků je jedním z marketingových lákadel nízkonákladových bank, které na trh vstoupily v letech 2010 až 2012.

Dalším impulsem je podle Zemana rozvoj bezplatných účtů, resp. bankovních účtů bez základních poplatků, které s větším či menším rozdílem podmínek nabízejí již všechny banky na trhu.

Výnosy z poplatků klesají



V prvním pololetí roku 2010 dosáhl čistý výnos z poplatků částky 18,7 miliardy korun, v prvním pololetí roku 2017 to bylo necelých 16 miliard korun. Čistý zisk bank se ve stejném období zvýšil z 31,4 miliardy korun v roce 2010 na 43,6 miliardy korun v roce 2017.

Bankám se průběžně už od roku 2011 snižují výnosy z poplatků a provizí. Zatímco v roce 2010 činily 59,5 procenta k čistému zisku, v prvním pololetí letošního roku to bylo 36,8 procenta, o 22,7 procenta méně než před sedmi lety.

„Tato skutečnost dokazuje, že na zisku a výnosech bank se výnosy z poplatků podílejí stále menší měrou,” dodal Zeman.

Základní pilíř příjmů se tak u tuzemských bank stále více přesunuje z příjmů z bankovních poplatků na příjmy z úroků a další standardní bankovní služby.