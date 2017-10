Zadlužení Čechů se neustále zvyšuje, v současné době mají lidé rozpůjčováno kolem 1,5 biliónu korun. Není tedy divu, že si podle průzkumu agentury Response Now pro Sberbank 94 procent lidí myslí, že půjčka je v dnešní době běžná záležitost.

Na druhou stranu ji ale téměř každý dotázaný (99 procent) vnímá jako závazek. Pro devět lidí z deseti je půjčka nouzovým řešením a zhruba stejný počet také soudí, že vzít si půjčku vyžaduje odvahu.

Před partnerem půjčky netajíme



Každý pátý Čech má z půjčování peněz nepříjemný pocit, doslova se za něj stydí. Mnohem častěji se k tomu v průzkumu přiznaly ženy, za půjčku se stydí 28 procent z nich oproti 14 procentům mužů.

Nepříjemné pocity z půjčky mají také častěji lidé s vysokoškolským vzděláním a lidé mladší 30 let (shodně více než třetina z nich).

Finanční půjčku lidé nejčastěji tají před svými kolegy v práci, nepřiznaly by ji dvě pětiny oslovených. Více než třetina pak půjčku nepřizná svému zaměstnavateli. Tři lidé z deseti ji tají před přáteli, stejný počet pak i před blízkými příbuznými.

FOTO: David Ryneš, Novinky

Na druhou stranu životní partner je pro dlužníky nejvíce důvěryhodnou osobou, jen šest lidí ze sta by půjčku tajilo i před ním. Zároveň by mu téměř všichni (90 procent) sdělili i skutečnou výši půjčky.

Tři čtvrtiny lidí by byly upřímné i ke svým rodičům. Naopak kolegům by více než polovina lidí výši půjčky nesdělila vůbec.

Pro půjčku k příbuzným

Když Češi potřebují půjčit peníze, nejprve se zeptají v rodině svých příbuzných. Takto by jednaly dvě třetiny dotázaných, u nejmladší skupiny respondentů do 29 let jsou to dokonce čtyři pětiny.

Čtvrtina oslovených by zamířila do banky, kde už má zřízený účet. Jen šest lidí ze sta by oslovilo své přátele či známé. Pouze jeden člověk ze sta uvedl, že by zjišťoval možnosti u nebankovních společností.

Více než dvě třetiny lidí mají konkrétní představu, na co by si peníze půjčily, i jaká by celková výše půjčky nakonec byla. Pětina má zatím jen obecnou představu.

Lidé nejvíce zvažují půjčku na auto (40 procent), na vzdělání dětí (32 procent), na velké elektro (32 procent). S odstupem pak následují nábytek (17 procent), vlastní vzdělání (16 procent) a malé elektro (15 procent).

FOTO: David Ryneš, Novinky

Průměrná přijatelná částka, kterou by si Češi vypůjčili bez obav, že by ji nedokázali splatit, je 160 tisíc korun. Její výše se však liší jak podle věku, příjmu, tak dosaženého vzdělání.

Nejméně by si půjčili starší lidé a lidé s nižšími příjmy a vzděláním (v průměru 120 až 130 tisíc korun), nejvíce pak vysokoškoláci s vyššími příjmy (210 až 220 tisíc korun).